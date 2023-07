Os sonhos de Dak Prescott no Super Bowl aumentam quando ele se aproxima dos 30 anos

Dak Prescotto experiente zagueiro doDallas Cowboysreconhece que pode estar acabando o tempo para vencer o Super Bowl enquanto ele vira 30 este mês.

Desde que assumiu o papel de zagueiro titular, Prescott ainda não liderou o vaqueiros para o Campeonato da NFC em suas sete temporadas. Apesar de ter chegado perto em 2018 e 2022, com derrotas dolorosas contra rivais californianos, o Los Angeles Rams e a São Francisco 49ers respectivamente, Prescott e sua equipe ainda não provou o sucesso do campeonato.

Dirigindo-se à mídia na sede da equipe em San Francisco, conhecida como A estrela, Prescott refletiu sobre sua idade e suas aspirações para o futuro, afirmando: “Eu sempre me senti mais velho, eu acho. Ter apenas 30 anos não necessariamente me incomoda. Saber que sou o cara mais velho, entrando no 8º ano, vendo alguns dos jovens, alguns dos novatos e vendo a diferença em oito anos. Às vezes é divertido e desafiador, saber que estou conectado e no agora com o que é legal e outros enfeites. Mas esse jogo é lindo. Não importa quantos anos você tem, porque você joga esse jogo como uma criança.“

Prescott também enfatizou a urgência que sente, considerando o potencial impacto das lesões e a natureza finita de uma carreira no futebol, dizendo: “Apenas entendendo as lesões e o que passei ao longo da minha carreira e entendendo que você não tem para sempre para jogar este jogo. Sou abençoado por cada momento que recebo. Apenas tentando levá-lo com um senso de urgência.”

À medida que a temporada de 2023 se aproxima, os analistas esportivos avaliam habilidades de Prescott e a Perspectivas dos Cowboys no altamente competitivo Conferência Nacional de Futebol.

Analistas debatem as habilidades de Dak Prescott e as perspectivas dos Cowboys

Stephen A. Smithconhecido por suas críticas ocasionais ao Dallas Cowboysrelutantemente reconheceu talento e classificação de Prescott dentro do NFC. Durante um episódio recente de Primeira Tomada, ele afirmou, “Não há como negar que Dak Prescott está definitivamente entre os cinco primeiros na NFC porque seu talento exige isso. Não posso jogar sombra sobre um irmão, embora ele tenha tido problemas no ano passado. Lembre-se, a lista é fluida. É a entressafra e não estamos olhando apenas para trás. Estamos olhando para frente. Estamos sendo otimistas, pelo menos por enquanto.“

No entanto, nem todos os especialistas compartilham da mesma opinião. Joy Taylorexpressando seus pensamentos sobre FALAR, colocou a culpa diretamente em Prescott pelas lutas dos Cowboys. Ela afirmou: “Dak Prescott não é tão talentoso. Vimos que ele é bom o suficiente para levar o time aos playoffs … Ele é bom o suficiente para ter um ataque de alto nível, um bom recorde na temporada regular, vencer uma divisão e todas essas coisas são inerentemente boas. Eles fazem de você um quarterback da franquia. Você será pago por fazer isso. Você receberá endossos fazendo isso. Você será o rosto de uma franquia fazendo isso. Mas não precisamos falar sobre você como se você fosse um candidato ao Super Bowl fazendo isso. Esqueça de falar sobre um Super Bowl. Vá a um jogo do campeonato NFC. Dak tem sido a razão pela qual eles perderam vários anos contra o mesmo time.”

Como Dak Prescott entra em um momento crítico em sua carreira, a pressão para ter sucesso e entregar um Super Bowl vitória para o Dallas Cowboys continua montando. Com apoiadores e detratores oferecendo opiniões divergentes, o Temporada 2023 da NFL promete ser um capítulo crucial na busca de Prescott pela imortalidade do futebol.