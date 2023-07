Os times da CONCACAF não vão disputar a Copa Libertadores? Victor Montagliani fala sobre acordo com a Conmebol

Tele possível retorno de Liga MX clubs não parece estar para breve, pelo menos não será anunciado nos próximos dias.

Nesta sexta-feira foi noticiado da Argentina que CONCACAF times podem jogar no Taça Libertadores a partir de 2024, porém a confederação norte-americana fala em outro torneio juntos.

presidente da CONCACAF Victor Montagliani falou em entrevista à TUDN sobre o acordo com seu homólogo sul-americano.

“Também conversamos a nível de clubes sobre a realização de outro pequeno torneio para os campeões ou finalistas da Copa Libertadores e da Copa dos Campeões, mas esta é uma oportunidade agora porque na CONCACAF construímos uma coisa”, disse o dirigente canadense.

Copa dos Campeões: Novo torneio da CONCACAF

Para a próxima temporada de clubes, a CONCACAF terá um novo torneio (a Copa dos Campeões) e dele sairiam os rivais das seleções sul-americanas em uma competição entre os finalistas da Libertadores e Copa dos Campeões.

“Não existe tal acordo. A Concacaf tem um novo ecossistema de clubes começando na temporada 23/24 que inclui uma Copa dos Campeões da Concacaf expandida que qualificará as equipes para a nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA”, twittou o jornalista da Fox Sports Ruben Rodriguez, atribuindo as palavras a um porta-voz da Concacaf.

O sonho do retorno das seleções mexicanas à Copa Libertadores está se esvaindo por enquanto, mas se chegarem à final da CONCACAF podem enfrentar os campeões sul-americanos.