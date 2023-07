Oscar De La Hoya aborda processo de Ryan Garcia, briga em andamento com Eddie Hearn

À beira de um documentário revelador sobre sua vida, Oscar De La Hoya disse que está em paz consigo mesmo. Ele também está em paz por estar em uma espécie de guerra com Ryan Garcia e Eddie Hearn.

Respectivamente, o boxeador e o promotor são alvos de um processo e de uma briga verbal em andamento. De La Hoya não parece ter a intenção de se afastar de nenhum dos dois, disse ele na quarta-feira A Hora do MMAmas o rumo dos conflitos depende de seus adversários.

Quanto a Garcia, o ex-campeão e estrela da Golden Boy Promotions, um encontro no tribunal se aproxima. Garcia acusou De La Hoya de invalidar um acordo promocional ao violá-lo de várias maneiras. Logo depois, De La Hoya o processou no tribunal federal para fazer cumprir o acordo.

“Não estou processando ele por dinheiro, ele não está me processando por dinheiro”, disse De La Hoya. “Eu só quero que ele honre meu contrato. É isso.

“Apenas honre seu contrato. É isso. Você tem obrigações, certo? Eu quero que você lute. Eu quero que você seja uma lenda. Você acha que eu queria que ele lutasse [Gervonta] Tank Davis com cláusula de reidratação? De jeito nenhum. Estou cuidando dele, mas ele tem pessoas que estão sussurrando em seu ouvido. ‘Oh, Oscar é ruim. Vá com esse outro promotor que cuidará mais de você. Você vai ganhar mais dinheiro.

“Bem, adivinhe? Ryan acabou de ganhar mais de 30 milhões de dólares. Não estou fazendo nada de errado aqui. Estou tentando criar uma lenda. Que pessoa melhor do que eu para orientar sua carreira, para moldá-lo neste boxeador superstar que as pessoas irão respeitar. Mas todos esses sussurros, cara, todos esses sussurros.

As coisas azedaram entre De La Hoya e Garcia após a derrota de Garcia para Davis em um blockbuster pay-per-view no início deste ano. A divergência nos bastidores veio à tona depois que Garcia acusou sua equipe de abandoná-lo e ser “traído” no campo de luta, e De La Hoya disse a ele para “se levantar” depois de “chorar” no presser pós-evento para a luta de Davis.

De La Hoya disse que está desapontado com a maneira como o relacionamento azedou, mas acrescentou que seu ex-promotor do Top Rank, Bob Arum, “uma vez me disse: ‘Oscar, você vai ficar desapontado e eles vão partir seu coração’ – significando lutadores – ‘então não leve para o lado pessoal'”.

A partir de agora, a rivalidade agora legal parece estar paralisada. De La Hoya disse que “pessoas” no atual círculo íntimo de Garcia “me mantiveram longe dele” e não espera uma resolução.

“Mas olha, eu sou um promotor, e vou ser um promotor até ter a idade de Bob Arum”, disse ele. “Eu amo o esporte. Eu amo boxe. Deu-me tudo o que tenho. Eu odeio isso, mas eu amo isso. E lutadores vêm e vão.”

Questionado se eles ainda poderiam fazer negócios, De La Hoya disse: “Sim, com certeza. Ainda tenho vários anos neste contrato.”

Quanto a Hearn, o chefe do Matchroom Boxing, os únicos contratos que os unem são os que ambos têm com a plataforma de streaming DAZN, que se encontra na posição incômoda de fazer negócios com facções em guerra. De La Hoya trocou golpes verbais com o promotor britânico no ano passado sobre Canelo Alvarez, uma luta potencial entre Edgar Berlanga x ex-campeão Jaime Munguia, e como eles administram seus respectivos negócios.

Solicitado a explicar a raiz do problema, De La Hoya disse “há coisas sobre as quais realmente não posso falar por causa dos negócios. Mas, veja, ele é um grande promotor na Europa, no Reino Unido. Deixe-me fazer meu trabalho aqui, e deixe-me cuidar dos negócios. Porque obviamente ele não conhece o mercado daqui.

“Ele não está construindo nada. Ele literalmente gastou não sei quantos milhões de dólares do dinheiro do DAZN e ainda não construiu nada. Que lutador ele construiu, além de talvez dois ou três que são da Europa que não ressoam aqui nos EUA. Então deixe-me fazer meu trabalho, deixe-me construir meus campeões aqui. Deixe-me promover as maiores lutas, como [Floyd] Mayweather. Eu promovi todos esses caras como The Bronze Bomber [Deontay Wilder] e, e Errol Spence e Canelo [Alvarez]. Deixe-me fazer o meu trabalho.

De La Hoya não descartou a ideia de trabalhar com Hearn no futuro, observando que em um negócio onde as rixas são a norma, os negócios tendem a tornar tudo melhor. Mas ele acrescentou que a Hearn deve ficar fora do mercado americano.

“Quando eu costumava promover na HBO, e Don King estava promovendo na HBO, e Bob Arum estava promovendo na HBO, todos coexistíamos e estávamos todos promovendo muito bem – estávamos promovendo a plataforma, estávamos promovendo grandes lutadores e havia um pedaço de torta para todos”, disse ele. “Então ele simplesmente não entende o mercado. Não há nada de errado com isso. Bob Arum, agora, está fazendo um trabalho incrível na ESPN e você tem outros pequenos promotores aqui e ali, mas você sabe, eu sou o promotor aqui nos Estados Unidos e sei o que estou fazendo. … Se eles entenderem o mercado e fizerem certo, [I’ll co-promote]. O problema é que ele não está fazendo isso direito.”