Oscar De La Hoya acha que Crawford vence Spence, mas a luta é 50/50!

Oscar De La Hoya está pesando em uma das melhores lutas em anos – Errol Spence contra Terence Crawford — uma luta que o Garoto de Ouro concorda que é o mais próximo possível de uma luta… mas isso não significa que a lenda do boxe não tenha uma previsão!

Vegas parece concordar com a lenda do boxe … Crawford é um pequeno favorito na luta, indo para a semana da luta em torno de -160 (aposte $ 160 para ganhar $ 100).

Claro, é a luta que os fãs de boxe têm falado – clamando por — por anos… e falta apenas uma semana e meia, no dia 29 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Spence, 33, está invicto com um recorde de 28-0 com 22 nocautes. Ele é o campeão unificado dos meio-médios (147 libras), segurando os cinturões IBF, WBC e WBA.

Quanto a Crawford, ele também nunca perdeu … e vem para a luta com um cartel de 39-0 com 30 nocautes. “Bud” também é campeão, segurando o cinturão dos meio-médios da WBO. Ele já foi campeão em três categorias de peso diferentes.

Há mais com ODLH. Também conversamos com o Hall da Fama do boxe sobre o Tyson Fury dar Francisco Ngannou luta de boxe “pegar dinheiro”, marcada para outubro.