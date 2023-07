ÓTIMA NOTÍCIA para os brasileiros que usam ETANOL

Nos últimos tempos, os brasileiros têm experimentado uma certa volatilidade no preço dos combustíveis. No entanto, recentemente o preço do etanol tem apresentado uma tendência de queda. Neste artigo, vamos analisar essa mudança no preço do etanol, mergulhando nos detalhes da situação atual, o impacto nas regiões brasileiras e o que isso significa para os consumidores.

O Preço do Etanol em Declínio: Uma Visão Geral

Dados recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelam que o preço médio do etanol hidratado caiu em 15 estados e no Distrito Federal, aumentou em seis estados e permaneceu estável em cinco. Na semana passada, a média nacional do preço do etanol caiu 2,58%, de R$ 3,87 para R$ 3,77 por litro.

Em São Paulo, o principal estado produtor e consumidor de etanol e com o maior número de postos avaliados, o preço médio caiu 3,23% na semana, de R$ 3,71 para R$ 3,59. No entanto, a maior alta percentual foi registrada na Bahia, onde o litro do etanol passou de R$ 4,56 para R$ 4,66, um aumento de 2,19%.

O preço mais baixo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,95 por litro, em São Paulo. O preço mais alto a nível estadual, de R$ 6,39, foi registrado em Rondônia. O menor preço médio estadual, de R$ 3,43, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado no Amapá, com R$ 5,26 por litro.

Competitividade do Etanol x Gasolina

Mesmo com essas flutuações, o etanol continua sendo mais competitivo em relação à gasolina em Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. No restante dos estados, ainda é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.

Na semana passada, na média dos postos pesquisados em todo o país, o etanol estava com paridade de 67,44% em relação à gasolina. Isso significa que o preço do etanol era equivalente a 67,44% do preço da gasolina, tornando-o mais vantajoso para o abastecimento.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com uma paridade superior a 70%, dependendo do veículo no qual o biocombustível é utilizado.

Análise Mensal dos Preços

No comparativo mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 0,80%, de R$ 3,74 para R$ 3,87 o litro. O estado com a maior alta percentual no período foi a Bahia, com um aumento de 10,69%, de R$ 4,21 para R$ 4,86 o litro.

A maior queda no mês foi observada em Roraima, onde o preço do etanol caiu 2,78%, de R$ 5,39 para R$ 5,24 o litro.



Outros Combustíveis: Gasolina e Diesel

A gasolina e o diesel também são partes importantes do cenário de combustíveis no Brasil. Entender o preço desses combustíveis é crucial para comparar o desempenho do etanol.

Na última semana, o preço médio da gasolina caiu 0,71%, de R$ 5,63 para R$ 5,59. O preço máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,39.

Já o preço do diesel permaneceu estável após 23 semanas consecutivas de queda, sendo vendido a R$ 4,94. O valor mais alto encontrado pela ANP na semana foi de R$ 7,19.

Com a oscilação dos preços da gasolina e do etanol, a opção mais vantajosa pode variar. Segundo especialistas, o etanol é mais vantajoso quando custa até 70% do preço da gasolina.

Redução nos Preços dos Combustíveis

A Petrobras anunciou no dia 30 de junho uma nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras. A medida passou a valer no dia seguinte, com o litro do combustível passando de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 por litro, ou 5,3%.

Os preços praticados pelos postos de combustíveis levam em conta, além dos impostos, o lucro das distribuidoras e de revendedoras. Recentemente, houve uma mudança na política de preços da Petrobras, com a empresa adotando dois pontos como referência para a determinação de seus preços: o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras.

A mudança na política de preços da Petrobras estabeleceu a cobrança do tributo estadual ICMS com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. O valor é válido para todos os estados.

O Futuro do Preço do Etanol

A queda no preço do etanol traz boas notícias para os consumidores brasileiros. Apesar das flutuações regionais e mensais, a tendência geral é de redução do preço, tornando o etanol mais competitivo em relação à gasolina em alguns estados. O futuro do preço do etanol dependerá de vários fatores, incluindo a política de preços da Petrobras, as condições de mercado e a demanda dos consumidores. No entanto, a tendência atual de queda dos preços é um sinal positivo para os consumidores e para a indústria do etanol.