ÓTIMA NOTÍCIA para quem deve menos de R$100 na praça

A partir de hoje, 17, entra em vigor o tão esperado Desenrola Brasil, um programa emergencial do governo federal destinado à renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes.

Nessa primeira fase, os bancos serão responsáveis por remover os nomes dos devedores pessoa física da lista de negativados, desde que esses tenham pendências de até R$ 100.

Mas, é importante ressaltar que serão beneficiados aqueles com contas em instituições financeiras que aderiram ao programa.

A boa notícia é que os maiores bancos estão participando dessa importante iniciativa e assim, milhares de brasileiros poderão ser contemplados.

O Desenrola Brasil surge como uma ação de urgência para aliviar a carga financeira dos cidadãos, possibilitando a regularização de suas obrigações de forma mais acessível.

Afinal, o cenário atual em relação ao índice de inadimplência no país se tornou alarmante.

Tanto essa medida de perdoar dívidas de até R$ 100, quanto as renegociações propostas, tem o potencial de abrir caminho para a reconstrução do crédito e uma maior estabilidade financeira para os participantes.

Além disso, é claro, se trata de uma estratégia política com objetivo de se conseguir uma reestruturação para a economia do país. Com mais pessoas tendo crédito, mais recursos estarão em circulação.



Nome limpo para pendências de até R$ 100

Como mencionamos anteriormente, os clientes que possuírem contas nos bancos participantes do programa Desenrola Brasil poderão ter seus nomes desnegativados.

Assim, vale dizer que grandes instituições financeiras, como Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa, já confirmaram sua adesão ao programa.

Garantindo com isso a possibilidade do perdão dos débitos de até R$100 e renegociações das dívidas para seus correntistas.

Todavia, a retirada dos dados do cidadão da lista de inadimplentes, nesse momento, será realizada exclusivamente para pendências relacionadas ao sistema bancário.

Ou seja, dívidas contraídas em lojas ou com outras empresas deverão ser renegociadas de forma convencional. Todavia, ao terem seus nomes e CPFs removidos das listas de negativados, esses consumidores terão a oportunidade de restabelecer seu acesso ao crédito.

Assim, de acordo com informações do Ministério da Fazenda, estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas por essa operação específica de desnegativação do nome.

Porém, é importante ressaltar que o Desenrola Brasil, como um todo, tem o potencial de auxiliar até 70 milhões de pessoas que estão endividadas e com o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) ou Serasa.

O objetivo central desse programa, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é melhorar as condições de descontos oferecidas pelos credores e, ao mesmo tempo, facilitar a vida dos devedores.

Entenda melhor sobre o programa Desenrola Brasil

Hoje também foi aberta as negociações para a faixa 2 do programa, que abrange indivíduos com renda mensal de até R$ 20 mil.

Nessa faixa do Desenrola Brasil, é possível renegociar dívidas bancárias contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022, sem limite de valor.

Além disso, os devedores terão um prazo mínimo de 12 meses para quitar os valores devidos.

É fundamental ressaltar que as dívidas não bancárias, tais como impostos, contas de água, luz e outras, não estão abrangidas na categoria 2.

Também, não será viável negociar dívidas relacionadas ao crédito rural, aquelas com garantia da União ou de entidades públicas.

Da mesma forma, aquelas com previsão de aporte de recursos públicos ou equalização de juros por parte do governo.

A faixa 1, que ocorrerá a partir de setembro, abrange pessoas que ganham até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Nessa categoria, as dívidas não podem ultrapassar R$ 5.000, e é necessário estar cadastrado no sistema Gov.br para participar do programa. Além disso, nessa faixa também é possível renegociar dívidas não bancárias.

No entanto, não será permitido renegociar dívidas que tenham garantia real ou estejam relacionadas a crédito rural, financiamento de imóveis e operações com funding ou risco de terceiros.

Observação: A participação no Desenrola Brasil é opcional para credores, beneficiários e bancos, sendo uma decisão voluntária.

Além disso, as empresas credoras que escolherem aderir à faixa 2 do programa receberão incentivos governamentais para ampliar a disponibilidade de crédito.

Em resumo, o Desenrola Brasil é uma ação que visa fortalecer a economia, estimular o crescimento empresarial e apoiar a recuperação financeira de indivíduos e famílias em todo o país.