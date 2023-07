ÓTIMA NOTÍCIA para quem está em dívidas com supermercados

Não é novidade para ninguém que a situação financeira de muitos brasileiros tem estado cada vez mais precária. Antes, ouvia-se falar sobre o endividamento que acontecia com coisas supérfluas. Hoje, esse endividamento tem sido percebido até mesmo em contas mais básicas e corriqueiras do dia a dia, como no caso das compras feitas em supermercado.

De algum modo, alguns locais ainda têm oferecido a compra no famoso “fiado”, porém, devido às crises, muitas pessoas têm deixado de pagar essas compras. Dentro desse cenário, o programa Desenrola Brasil pode vir como um verdadeiro “salvador” nesses casos. Afinal, as famílias de baixa renda terão a oportunidade de negociar esse tipo de dívida e, quem sabe, reequilibrar as finanças.

O programa Desenrola Brasil pode ajudar nas dívidas com supermercados

O programa Desenrola Brasil vem como uma oportunidade para aquelas pessoas que possuem dívidas dos mais diversos portes. No entanto, quando pensamos em famílias e em brasileiros que têm dívidas com supermercados, essa ajuda pode ser ainda mais evidente.

Isso porque o programa visa viabilizar uma oportunidade de renegociação da dívida, para que as taxas de juros venham a ser reduzidas em alguns casos, bem como uma nova forma de pagar seja pensada para aliviar as contas de milhares de pessoas.

A renegociação acontecerá de acordo com as regras do estabelecimento, além de seguir um cronograma que considera pessoas com rendas mais altas e mais baixas, como veremos, com mais detalhes, no tópico abaixo.

Ao compreender o funcionamento do programa, fica mais fácil organizar as contas da família e fazer uma negociação mais assertiva e interessante.



Como funcionará a renegociação e o pagamento da dívida?

Basicamente, o programa Desenrola Brasil é dividido em dois momentos, no primeiro momento, que acontece agora em julho, quem possui dívidas mais altas e têm rendas mensais maiores, poderão negociar suas dívidas diretamente com o banco, por exemplo. Desse modo, será possível restabelecer o equilíbrio financeiro por meio de um novo planejamento de pagamentos.

No segundo momento, que se inicia em setembro, as famílias com rendas de até dois salários-mínimo, ou seja, R$ 2.640, poderão negociar suas dívidas de até R$ 5 mil. É nesta rodada que entram as dívidas relacionadas com as compras feitas em supermercado.

Basicamente, o processo seguirá os passos abaixo:

Primeiramente, será necessário fazer um cadastro no aplicativo do programa Desenrola Brasil; Em seguida, no próprio aplicativo irão aparecer as dívidas que estão em aberto, ao mesmo tempo em que será possível acessar as condições de pagamento apresentadas pelo estabelecimento credor; Dessa maneira, será possível negociar dentro das possibilidades e iniciar o pagamento normalmente.

Lembrando que cada estabelecimento pode apresentar as suas próprias condições de renegociação. Sendo assim, é fundamental conversar diretamente com o supermercado, caso você tenha alguma dúvida sobre as condições.

Dessa maneira, será possível alinhar as tomadas de decisão quanto ao pagamento da dívida. Boa sorte na sua negociação!