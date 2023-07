ÓTIMA NOTÍCIA para quem tem dívidas e possui pequenos negócios

O governo brasileiro lançou o Programa Desenrola Brasil com o objetivo de ajudar pessoas físicas a renegociarem suas dívidas e facilitar o acesso ao crédito. Essa iniciativa não apenas traz benefícios para a população em geral, mas também pode ter um impacto positivo nos pequenos negócios do país, segundo o Sebrae. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo Sebrae, a maioria dos pequenos negócios brasileiros (61%) que pegaram empréstimos em 2022 o fizeram como pessoa física.

Dessa forma, empresários que possuem dívidas com bancos podem aproveitar o programa Desenrola Brasil para limpar seu nome e regularizar suas finanças. Além disso, ao saírem do vermelho por meio do programa, essas empresas terão a oportunidade de obter empréstimos mais vantajosos como pessoas jurídicas no futuro e reorganizar suas contas, de acordo com Giovanni Soares, Agente de Inovação e Transformação Digital do Sebrae.

Benefícios do Desenrola para os Pequenos Negócios

O programa Desenrola Brasil traz outros benefícios significativos para os pequenos negócios, além de possibilitar a renegociação de dívidas. Um desses benefícios é o aumento do poder de consumo da população. Com menos dívidas, as pessoas terão mais recursos disponíveis para gastar com produtos e serviços, o que pode impulsionar as vendas e o número de clientes para as empresas.

De acordo com Giovanni Soares, os pequenos negócios serão os primeiros a se beneficiarem desse aumento do consumo. A expectativa é de que o programa Desenrola Brasil promova um destravamento do consumo e um crescimento da atividade econômica no país.

Quem Pode se Beneficiar do Programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil tem o potencial de atender uma grande parcela da população brasileira com dívidas. A primeira fase do programa, conhecida como Faixa 2, contempla pessoas com renda mensal entre 2 salários mínimos e R$ 20.000 que possuem dívidas com bancos. Para os devedores com dívidas de até R$ 100, seus nomes serão automaticamente retirados dos cadastros de negativados pelas instituições financeiras.

Já para os devedores da Faixa 1, com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), e com dívidas de até R$ 5.000, as renegociações estão previstas para ter início em setembro. Nesse caso, os agentes financeiros terão que solicitar habilitação na plataforma do Fundo Garantidor de Operações Desenrola Brasil e cumprir os critérios negociais e tecnológicos previstos no Manual de Procedimentos Operacionais do FGO Desenrola Brasil. Para essa faixa, o governo liberará recursos do Fundo de Garantia de Operações para renegociar a quitação dos compromissos com os bancos.

A Importância do Planejamento Financeiro para os Pequenos Negócios

Embora o programa Desenrola Brasil esteja voltado, neste primeiro momento, para pessoas físicas, ele também traz benefícios indiretos para os pequenos negócios. Muitas instituições financeiras estão aproveitando esse movimento e oferecendo condições mais vantajosas de renegociação para os empresários, segundo Weniston Abreu, Coordenador de Educação e Orientação Financeira do Sebrae Nacional.

É fundamental que os empreendedores estejam atentos às suas próprias situações financeiras. Caso possuam dívidas como pessoa física, isso pode prejudicar o acesso a empréstimos para a empresa no futuro. Durante a pandemia, muitos pequenos negócios precisaram buscar crédito nas diversas linhas disponibilizadas pelo governo. No entanto, com os empréstimos atrelados à taxa Selic, muitos empresários viram suas dívidas aumentarem consideravelmente.



Nesse momento em que muitas empresas estão comprometidas financeiramente devido ao pagamento de empréstimos, o planejamento se torna imprescindível. Muitos negócios inadimplentes atualmente contraíram empréstimos sem um planejamento adequado, baseando-se apenas em expectativas positivas. Eles não avaliaram corretamente se teriam condições de assumir aquela dívida no futuro. Quando a dívida se alonga, o empreendedor corre o risco de ter seu nome negativado e, consequentemente, perder condições para realizar compras de mercadorias e renovar seus estoques.

Orientação do Sebrae para os Empreendedores

Para auxiliar os empreendedores a tomarem decisões conscientes em relação ao crédito, o Sebrae disponibiliza o Programa Crédito Orientado e Assistido. Esse serviço oferece informações, diagnósticos, ferramentas digitais, conteúdos, capacitações e consultorias para que o empresário seja capaz de diminuir os riscos de inadimplência e aumentar a sustentabilidade financeira do seu negócio.

O Programa Desenrola Brasil representa uma grande oportunidade para os empresários quitarem suas dívidas como pessoa física e organizarem suas finanças. Além disso, o aumento do poder de consumo da população, decorrente da renegociação de dívidas, pode impulsionar as vendas e trazer benefícios para os pequenos negócios. É importante que os empresários estejam atentos às condições oferecidas pelas instituições financeiras e realizem um planejamento financeiro adequado para garantir o sucesso e a sustentabilidade de seus negócios.

Não perca essa oportunidade de quitar suas dívidas e impulsionar suas vendas com o programa Desenrola Brasil!