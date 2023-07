Paddy Pimblett aberto a enfrentar Matt Frevola para a luta de volta, ‘adoraria’ fazer a temporada do TUF com Ilia Topuria

Paddy Pimblett espera retornar no final de 2023, ou no primeiro trimestre de 2024, e tem algumas ideias para seu futuro quando se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Pimblett foi apresentado durante as perguntas e respostas do 30º aniversário do UFC na sexta-feira antes do UFC Londres e foi questionado sobre seus planos para quando ele se recuperar da vitória por decisão contra Jared Gordon no UFC 282 em dezembro passado – incluindo uma luta com Matt Frevola, e ser um treinador em O ultimo lutador contra um rival.

“Estou apenas esperando para ver quando voltarei”, disse Pimblett. “Obviamente, Frevola é legal. Ele me chamou – mas acho que cerca de 12 pessoas me chamaram em uma entrevista pós-luta. Veremos o que acontece no futuro.

“Eu adoraria fazer uma temporada de O ultimo lutador com Ilia Topuria, isso seria hilário. ele parecia bem [in his last fight vs. Josh Emmett].

Enquanto Pimblett elogiou a vitória de Topuria no UFC Jacksonville sobre Josh Emmett, quando alguém sugeriu que foi a melhor performance do ano no UFC até aquele momento, “The Baddy” não estava disposto a ir tão longe.

“Desempenho do ano? Ele não conseguiu terminar alguém que vai se aposentar em breve”, explicou Pimblett. “Josh Emmett tem uns 39 anos, não é? Se você acha que foi uma ótima performance, sim, mas eu poderia acabar com Josh Emmett enquanto dormia.”

Frevola convocou uma luta com Pimblett após sua vitória por nocaute no UFC 288 sobre Dober, que colocou o lutador de 33 anos no ranking dos leves do UFC. Caso esse confronto seja apresentado, Pimblett diz que ficaria feliz em vencê-lo, não apenas porque está confiante em obter uma vitória, mas porque seria uma luta que os fãs iriam gostar.

“Acho que combina com o som”, disse Pimblett sobre o Frevola. “Estilos fazem lutas. Seria uma luta muito boa, e é disso que estou falando. Eu gosto de estar em lutas emocionantes. Claro, [I would take that fight].”