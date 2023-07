Paddy Pimblett aborda críticas de peso: ‘Espero nunca ir acima [198 pounds] de novo’

Paddy Pimblett espera controlar melhor seu peso entre as lutas daqui para frente.

O Liverpudlian de 28 anos está atualmente se recuperando de uma cirurgia no tornozelo e ainda tem como objetivo retornar ao UFC antes do final de 2023. Mas Pimblett também está ciente de sua reputação de aumentar de peso entre os campos de luta e, à medida que o veterano peso leve se aproxima o próximo estágio crucial de sua carreira, ele sabe que seus problemas na balança continuam sendo um obstáculo que deve ser resolvido se ele quiser dar o melhor de si em sua busca pelo título do UFC.

“Espero ter mais três lutas na bagagem até [the end of 2024], mais três vitórias e classificação”, disse Pimblett recentemente ao SLOTHBOXX. “Mas, como eu disse, veremos o que acontece. As pessoas continuam me perguntando: ‘Você está lutando?’ porque não estou tão gorda no momento. É como, ‘Você deve ter uma luta chegando, seu rapaz, você normalmente é bem mais gordo do que isso’. É como, ‘Nah, rapaz. Só não estou tão gordo no momento. Mas é isso que muitas pessoas vivem me dizendo: ‘Rapaz, você não é tão pesado assim. Você deve ter uma luta chegando. Não, eu não tenho.

“Como eu disse antes, acho que só tenho um distúrbio alimentar quando estou lutando, quando estou cortando peso e fazendo dieta, depois de uma luta, tenho um distúrbio alimentar ruim. No momento, não estou tão mal porque obviamente fiz uma cirurgia. Fui para a América e engordei de novo, depois voltei e fiz uma cirurgia e, depois da cirurgia, meu peso diminuiu gradualmente. Agora eu estou apenas andando por volta de [185 to 187 pounds] e não estou realmente cuidando do que como ou nada. Estou apenas mancando com esse peso, o que é bom. Eu estabilizei agora finalmente em torno deste peso, então espero nunca ir acima [198 pounds] de novo.”

Com um recorde perfeito de 4-0 no UFC, Pimblett emergiu como uma das maiores estrelas da promoção desde sua estreia no octógono no final de 2021. Ele conquistou as honras de Desempenho da Noite por cada uma de suas três primeiras vitórias nas paralisações sobre Luigi Vendramini, Rodrigo Vargas , e Jordan Leavitt, no entanto, sua decisão mais recente sobre Jared Gordon no UFC 282 foi amplamente criticada como um dos resultados de julgamento mais controversos de 2022.

Pimblett disse que ainda está visando um retorno ao UFC no final de 2023, “se houver lesão”, no entanto, ele observou que não está mais disposto a “fazer outra luta que não esteja 100 por cento”.

Ele também rejeitou mais uma vez todos os detratores que o criticaram por sua propensão a ganhar quantidades chocantes de peso fora dos campos de luta.

“Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles podem todos se foder ”, disse Pimblett. “Eu realmente não me importo, rapaz. As pessoas podem falar o que quiserem sobre mim. Sou eu, como as pessoas dizem, colocando minha vida em risco e entrando na jaula. Então as pessoas de fora não veem o que a gente tem que fazer para ganhar peso. Mas como eu disse antes, na verdade vou tentar manter meu peso baixo agora, então vamos ver o que aconteceu. Na verdade, nunca tentei fazer isso antes.

“Depois de cada luta, eu apenas cresci e comecei a comer cerca de 8.000 calorias por dia. Agora provavelmente não farei isso.”