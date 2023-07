Pagamento de Benefícios da Previdência Social: Quando são os pagamentos durante o mês de agosto?

Seguro Social Os pagamentos continuam chegando para as pessoas inscritas no programa e o mês de agosto trará mais pagamentos. Há uma lista geral que tende a funcionar para todos os estados dos EUA, mas também há alguns estados que têm programas diferentes. Em termos de Pagamentos de Previdência Social, esta lista é universal para todos. Caso você não esteja por dentro, passaremos pelos dias em que as pessoas recebem seus pagamentos durante o mês de agosto de 2023. Normalmente, esses pagamentos caem no terceiro dia de cada mês. Além disso, na primeira, segunda e terceira quarta-feira do mês. Mas há algumas coisas a considerar se você está esperando o mês deste mês Seguro Social Pagamento logo após o início do novo mês.

Quando estão chegando os pagamentos SS de agosto?

As pessoas que nasceram entre o primeiro e o dia 10 do mês recebem o pagamento na segunda quarta-feira de agosto, que é dia 9. Quem nasceu entre os dias 11 e 20 do mês receberá o pagamento na segunda quarta-feira de agosto, que cai no dia 16. As pessoas que nasceram entre os dias 21 e 31 do mês recebem seus pagamentos na quarta quarta-feira do mês, que cai em 23 de agosto. Seguro Social Pagamentos. Às vezes, o pagamento demora algumas horas para ser processado, mas estará lá.

No que diz respeito ao Supplemental Security Income, esse é entregue em 1º de agosto, como de costume. Os pagamentos de 3 de agosto acontecem apenas para pessoas que moram fora dos Estados Unidos, têm benefícios SS e SSI, seu estado paga pelos prêmios do Medicare e se você solicitou benefícios do Seguro Social antes de 1997.