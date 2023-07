Pagamento de R$1.420 para este grupo de brasileiros é confirmado

O Governo Federal possui uma série de benefícios sociais que são pagos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela administração da área de assistência social. Um desses benefícios é o Programa Bolsa Família, que foi relançado no início deste ano e tem beneficiado milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Pagamentos do Programa Bolsa Família

Os pagamentos do Programa Bolsa Família são realizados pelo governo de acordo com um esquema pré-determinado. As famílias são divididas em grupos, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada uma. Cada grupo recebe o pagamento em um dos últimos dez dias úteis de cada mês.

Por exemplo, as famílias com número final do NIS 1 recebem no primeiro dia da rodada de pagamentos, as famílias com número final do NIS 2 recebem no segundo dia, e assim por diante. Os pagamentos desta segunda-feira (31) serão os últimos da rodada de pagamentos de julho, destinados às famílias com número final do NIS 0.

Confira abaixo a tabela com as datas de pagamento para cada grupo:

Número final do NIS Data de depósito 1 18 de junho 2 19 de julho 3 20 de julho 4 21 de julho 5 24 de julho 6 25 de julho 7 26 de julho 8 27 de julho 9 28 de julho 0 31 de julho

Antecipação dos pagamentos

Normalmente, os pagamentos do Programa Bolsa Família são realizados nas segundas-feiras, de acordo com o agendamento oficial. No entanto, devido a um problema no sistema de agendamentos do governo, os valores são frequentemente liberados nos sábados anteriores à data oficial.

Dessa forma, as quantias que seriam pagas somente amanhã (31) já estão disponíveis para saque ou uso no aplicativo Caixa Tem. Essa antecipação ocorre todos os meses e permite que os beneficiários tenham acesso aos valores antes do previsto.

Valores do Programa Bolsa Família



Os valores do Programa Bolsa Família variam de acordo com as características de cada família beneficiária. O programa leva em consideração o número de integrantes do grupo familiar, assim como a presença de mulheres gestantes e menores de idade.

A depender dessas características, as famílias podem receber desde R$600, que era o valor pago no antigo Programa Auxílio Brasil, até R$1.420. Por exemplo, uma família formada por 10 pessoas adultas e sem crianças ou mulheres gestantes poderia receber o valor máximo.

O programa paga R$142 por pessoa da família, independentemente do número total de integrantes. Além disso, são acrescidos R$150 para cada criança com até seis anos de idade, R$50 para mulheres gestantes e mais R$50 para crianças e jovens de sete a dezoito anos.

Com base nessas informações, é possível calcular a quantia que será recebida por cada família beneficiária do Programa Bolsa Família.

Ademais, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, realiza pagamentos do Programa Bolsa Família para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses pagamentos seguem um esquema pré-determinado, com cada grupo de famílias recebendo em um dos últimos dez dias úteis de cada mês.

Devido a um problema no sistema de agendamentos, os valores são antecipados e disponibilizados antes da data oficial de pagamento. Os valores variam de acordo com as características de cada família, levando em consideração o número de integrantes, a presença de mulheres gestantes e menores de idade.

O Programa Bolsa Família tem sido fundamental para complementar a renda dessas famílias e auxiliá-las nas despesas necessárias do dia a dia. É uma importante iniciativa do governo federal no combate à pobreza e na promoção da igualdade social.