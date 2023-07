Pagamento de R$32,5 milhões aos que colocam CPF na Nota Fiscal acaba de sair

Na última segunda-feira, o programa Nota Fiscal liberou um crédito substancial de R$ 32,5 milhões. Este valor, gerido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), será direcionado aos cidadãos registrados no programa.

Formação do crédito do programa

O crédito da Nota Fiscal Paulista é formado através de compras e doações de cupons fiscais, realizados em março de 2023 e disponibilizados em julho. Aqueles que solicitaram a inclusão do cpf na nota fiscal no documento, receberão a quantia de R$ 14,7 milhões.

Já as entidades beneficentes participantes do programa receberão um crédito de R$ 17,2 milhões. Estes recursos podem ser aplicados em reformas, investimentos ou outras melhorias na infraestrutura e programas de suas respectivas instituições.

Outros beneficiários do programa

Os condomínios receberão R$ 21 mil em créditos da Nota Fiscal Paulista. Enquanto isso, os contribuintes do Simples Nacional terão acesso a créditos de R$ 484,9 mil.

De acordo com a Sefaz-SP, no total, mais de 13 milhões de contribuintes cadastrados na Nota Fiscal Paulista terão direito aos créditos do programa neste mês.

Créditos acumulados em 2023

Com a liberação de julho, a Sefaz-SP já soma mais de R$ 260 milhões em créditos entregues aos participantes da Nota Fiscal Paulista neste ano.

Como consultar os créditos da Nota Fiscal Paulista

Os cidadãos interessados em verificar a disponibilidade dos créditos, ou que desejam participar do sorteio ou obter qualquer informação sobre o programa, devem acessar o site da Nota Fiscal Paulista ou baixar o aplicativo.

O resgate dos créditos pode ser feito transferindo os recursos para uma conta corrente ou poupança. Para fazer isso, basta usar o aplicativo do programa e, ao acessar, inserir o CPF/CNPJ e a senha cadastrada para prosseguir com a opção desejada.



Prazo de validade dos créditos

Os créditos da Nota Fiscal Paulista ficam disponíveis para os consumidores por um ano a partir da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento durante esse período. É importante que os participantes fiquem atentos para o resgate, pois este mês expiram os valores liberados em julho do ano passado. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Sobre a Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, faz parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e, de fato, reduz a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao fazer compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos liberados mensalmente que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro.

O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.