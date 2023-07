Pagamento do 13° do INSS acaba de sair HOJE; veja quem pode receber o benefício

A sexta-feira por si só já costuma ser o dia preferido de muitos brasileiros por diversos motivos. É o início do final de semana, período de rever amigos, colegas ou ao menos descansar. Para alguns grupos específicos, esta sexta-feira (7) tem ainda outro motivo especial: a liberação do 13º pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo informações do Ministério da Previdência, o saldo do 13º do INSS está sendo pago nesta sexta-feira (7) para três grupos diferentes. Veja abaixo:

Segurados que recebem o piso previdenciário (R$ 1.320) e que possuem o final da inscrição 0;

Segurados que recebem mais do que o piso previdenciário (R$ 1.320) e que possuem o final da inscrição 5;

Segurados que recebem mais do que o piso previdenciário (R$ 1.320) e que possuem o final da inscrição 0.

O número que identifica o final da inscrição é justamente o que aparece antes do dígito verificador. É a partir dele que o cidadão pode descobrir quando o seu dinheiro será depositado. Os calendários abaixo são válidos tanto para os pagamentos regulares, como também para os pagamentos do 13º. Confira:

Calendário para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.320).

Final do Benefício 1: 26 de junho;

Final do Benefício 2: 27 de junho;

Final do Benefício 3: 28 de junho;

Final do Benefício 4: 29 de junho;

Final do Benefício 5: 30 de junho;

Final do Benefício 6: 03 de julho;

Final do Benefício 7: 04 de julho;

Final do Benefício 8: 05 de julho;

Final do Benefício 9: 06 de julho;

Final do Benefício 0: 07 de julho.

Calendário para quem recebe qualquer valor acima de um salário mínimo.

Final do Benefício 1 e 6: 03 de julho;

Final do Benefício 2 e 7: 04 de julho;

Final do Benefício 3 e 8: 05 de julho;

Final do Benefício 4 e 9: 06 de julho;

Final do Benefício 5 e 0: 07 de julho.

Como é possível perceber, o INSS está concluindo justamente nesta sexta-feira (7) os pagamentos de todas as liberações regulares e de 13º do Instituto. Os repasses começaram ainda no final do último mês de junho. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas já estejam com os saldos devidamente depositados nas suas contas.



Quem pode receber o 13º

Nem todos os segurados que fazem parte do INSS podem receber o 13º do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo as informações oficiais, apenas alguns grupos podem receber os saldos em suas contas. Estamos falando de pessoas que recebem os seguintes benefícios:

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão.

Cidadãos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS não podem receber o 13º. Em entrevista recente, o Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) foi questionado sobre a possibilidade de liberar o adicional também para este público. Ele disse que o pedido é justo, mas até aqui não apresentou mudanças em relação ao que aponta a legislação hoje.

Os pagamentos

Em 2023, o Governo Federal optou por antecipar os pagamentos do 13º do INSS ainda para o primeiro semestre. Em condições normais, este adicional é pago apenas no final do ano. De todo modo, foi feita uma divisão em duas parcelas. A primeira foi paga entre o final de maio e o início de junho, e a segunda foi paga entre o final de junho e o início de julho.

Na primeira rodada, o Governo liberou o equivalente a 50% do pagamento regular dos usuários. Quem recebe uma aposentadoria de R$ 1.320, por exemplo, recebeu R$ 660 de adicional na primeira parcela. Na segunda rodada, o Ministério liberou o equivalente aos outros 50%.

Contudo, na segunda parcela os usuários tiveram a dedução do Imposto de Renda. Na prática, isso significa que as pessoas que não são isentas dos pagamentos deste valor recebem o saldo com algum desconto.

Ao antecipar os repasses do 13º para o primeiro semestre, o Governo confirma que não haverá nenhum tipo de pagamento adicional para os segurados do INSS no final do ano. É o quarto ano consecutivo em que este movimento ocorre.