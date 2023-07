Pagamento no CAIXA TEM hoje (21/07): Veja quem RECEBE

O pagamento no Caixa Tem hoje cai como uma grande oportunidade para muitos brasileiros que esperam pelos pagamentos dos benefícios do Governo para organizar as finanças e garantir as contas em dia.

Acompanhe este texto e veja quais são os beneficiários que receberão pagamentos hoje e saiba quais valores poderão ser pagos nessa rodada. Continue lendo.

Quem recebe pagamento no Caixa Tem hoje?

O pagamento no Caixa Tem hoje é destinado aos brasileiros com cadastro no Bolsa Família cujo número final do NIS é 4. Para esses brasileiros, o dinheiro já está na conta e já é possível usá-lo para alimentação, pagamento de contas e muito mais.

Esse é mais um dos pagamentos que vem seguindo o calendário mensal do Bolsa Família. Normalmente, essas transferências ocorrem na reta final do mês, considerando, sempre, o número final do NIS do beneficiário.

Esse é o modo que o Governo encontrou para poder otimizar a transferência de renda, permitindo que os brasileiros possam se organizar financeiramente com base nesse cronograma.

Se você também recebe o benefício do Bolsa Família, mas ainda não está com o pagamento na sua conta, não se preocupe! Veja abaixo o cronograma e já se organize para sacar quando o valor estiver disponível para você:

NIS final 1: 18 de julho;

NIS final 2: 19 de julho;

NIS final 3: 20 de julho;

NIS final 4: 21 de julho;

NIS final 5: 24 de julho;

NIS final 6: 25 de julho;

NIS final 7: 26 de julho;

NIS final 8: 27 de julho;

NIS final 9: 28 de julho;

NIS final 0: 31 de julho.

Lembrando que o dinheiro recebido pode facilmente ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Nele, você pode fazer transferências, pagar boletos e muito mais. Fique de olho na sua conta e usufrua do seu benefício de acordo com o seu número do NIS.

Quais os valores pagos no Caixa Tem hoje?

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem de acordo com a configuração familiar, sempre partindo do valor mínimo de R$ 600 – salvo em casos de famílias que estejam dentro da Regra de Proteção e que possuam renda familiar acima de R$ 218 por pessoa e menor que R$ 660 por pessoa.

Basicamente, os valores são pagos desta maneira:



Você também pode gostar:

R$ 142 por pessoa é o valor base do benefício. Isso quer dizer que se na sua casa moram 10 pessoas e sua família está dentro do programa Bolsa Família, o valor mínimo mensal será de R$ 1420. Famílias com menos pessoas continuam recebendo o valor mínimo de R$ 600, mesmo que seja uma só pessoa;

Há o pagamento de R$ 50 extras para gestantes e lactantes;

Famílias com crianças de até 6 anos também recebe o extra de R$ 150;

Famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos recebem o extra de R$ 50 por indivíduo nessa faixa etária.

Portanto, o pagamento no Caixa Tem hoje será baseado nessas regras do programa Bolsa Família. Se o final do seu NIS é 4, confira se o valor já entrou na sua conta. Caso o seu NIS tenha outra terminação, basta retornar ao cronograma que apresentamos anteriormente e averiguar em qual momento você receberá o seu pagamento este mês.