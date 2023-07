Pagamento R$ 1.320 vai entrar na conta de brasileiros via CAIXA TEM; veja como receber

A Caixa Econômica Federal atua como um pilar crucial na administração de uma variedade de benefícios sociais para milhões de cidadãos brasileiros. Um dos principais instrumentos que facilitam essas transações é o aplicativo Caixa Tem.

Lançado em 2020, o Caixa Tem inicialmente servia apenas como um meio para recebimento do auxílio emergencial, disponibilizado durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, a plataforma expandiu suas funcionalidades, oferecendo serviços como saques, transferências, Pix e muito mais.

Além disso, a Caixa Econômica Federal utiliza a ferramenta para realizar os pagamentos de vários segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os benefícios do INSS, incluindo aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e BPC (Benefício de Prestação Continuada), são pagos mensalmente, com valores que variam de R$ 1.320 a R$ 7.507,49.

Pagamentos do INSS via Caixa Tem

A Caixa confirma o pagamento de benefícios do INSS para vários segurados através do Caixa Tem. O calendário de pagamentos do INSS é divulgado anualmente, permitindo que os aposentados, pensionistas e demais segurados saibam quando terão acesso aos benefícios ao longo do ano.

Dessa forma, os benefícios começam a receber seus pagamentos nos últimos dias do mês e são disponibilizados até os primeiros dias do mês seguinte. O calendário se organiza com base no Número de Benefício (NB), separando quem recebe o piso estabelecido pelo INSS e quem recebe acima deste valor.

Calendário de Pagamentos do INSS em Julho

Segue abaixo o calendário de pagamentos do INSS para o mês de julho:

Datas para quem recebe até R$ 1.320

NB final 1 – 25 de julho

NB final 2 – 26 de julho

NB final 3 – 27 de julho

NB final 4 – 28 de julho

NB final 5 – 31 de julho

NB final 6 – 01 de agosto

NB final 7 – 02 de agosto

NB final 8 – 03 de agosto

NB final 9 – 04 de agosto

NB final 0 – 07 de agosto

Datas para quem recebe acima de R$ 1.320



NB final 1 e 6 – 01 de agosto

NB final 2 e 7 – 02 de agosto

NB final 3 e 8 – 03 de agosto

NB final 4 e 9 – 04 de agosto

NB final 0 e 5 – 07 de agosto

PIX de R$ 600 no Caixa Tem para Beneficiários do CadÚnico

Além dos pagamentos do INSS, o Caixa Tem também é utilizado para o repasse de outros benefícios sociais, como o PIX de R$ 600 para determinados beneficiários inscritos no CadÚnico. Entre os contemplados estão os inscritos regulares do Bolsa Família, programa que visa combater a fome e a desigualdade no país.

Nesta sexta-feira (27), os beneficiários com o NIS final 8 podem receber o PIX através do Caixa Tem. As famílias aceitas no programa devem ter uma renda per capita (por pessoa) mínima para ingresso de até R$ 218.

Ademais, além do PIX de R$ 600, existem adicionais extras disponíveis no aplicativo, desde que sejam cumpridos alguns requisitos específicos:

Ter, pelo menos, uma criança de até seis anos na família com a caderneta de vacinação atualizada – recebe R$ 150;

Ter uma gestante ou lactante com exame nutricional e pré-natal agendados – cada uma recebe R$ 50;

Ter, pelo menos, um adolescente de 12 a 18 anos matriculado em uma instituição de ensino – recebe R$ 50.

Calendário Completo do Bolsa Família

O calendário do Bolsa Família de julho está disponível abaixo. Os números em negrito ainda irão receber o benefício:

NIS de final 1: 18 de julho;

NIS de final 2: 19 de julho;

NIS de final 3: 20 de julho;

NIS de final 4: 21 de julho;

NIS de final 5: 24 de julho;

NIS de final 6: 25 de julho;

NIS de final 7: 26 de julho;

NIS de final 8: 27 de julho;

NIS de final 9: 28 de julho;

NIS de final 0: 31 de julho.

Caixa Tem: Um Portal para Diversos Serviços

O Caixa Tem é uma ferramenta que facilita o acesso a uma ampla gama de recursos concedidos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família, Auxílio Gás, abono salarial, FGTS, seguro-desemprego e outros serviços.

A interface do aplicativo é simples e intuitiva, tornando os serviços bancários mais acessíveis, especialmente para aqueles com menos familiaridade com a tecnologia.

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho começou no dia 18 e continuará até o dia 31 deste mês. Assim, o cronograma de pagamentos é organizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Bolsa Família: Garantia de Renda Mínima

O Bolsa Família é uma ferramenta importante do governo brasileiro para promover a inclusão social e combater a pobreza no país. Criado em 2003, o programa busca atender as famílias em situação de vulnerabilidade e garantir a elas uma renda mínima para acesso às condições básicas de sobrevivência e desenvolvimento.

Em resumo, o Bolsa Família é uma iniciativa fundamental do governo brasileiro para enfrentar a pobreza e impulsionar a inclusão social. Por meio de seus diversos benefícios, o programa visa proporcionar uma renda mínima às famílias mais necessitadas, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros em todo o país.

O programa desempenha um papel essencial na redução da desigualdade e no apoio àqueles que mais precisam, fortalecendo a proteção social e promovendo um futuro mais justo e igualitário para todos.