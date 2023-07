Pai de Jordan Poole revida em Draymond Green

Aembora Jordan Poole não é mais um membro do Golden State Warriors, parece que o drama entre ele e Draymond Green não vai acabar tão cedo.

Os Warriors negociaram o jogador de 24 anos com o Washington Wizards em um acordo que levou Chris Paul a fazer o contrário no final da última temporada.

PooleA troca aconteceu no final de uma temporada que começou com uma briga entre ele e Verde em que o veterano deu um soco no jovem guarda durante o training camp.

Faíscas ainda voando entre Green e Poole

Parece que ainda há alguns problemas não resolvidos entre os dois lados após um clipe de um próximo podcast entre Verde e Beverly foi divulgado no Twitter.

No clipe, Verde fala sobre o incidente e afirma que não “só bate nas pessoas”.

Isso claramente não caiu bem com Jordan Poolepai de, Anthony, que compartilhou seus pensamentos sobre o incidente.

“Estou de acordo com isso, isso é uma besteira” Anthony Poole respondeu.

“Jp era o cara dele e ele me evitou durante todo o ano passado. Ele é um idiota e eu estou de pé sobre isso e ele não se desculpou comigo e com minha esposa.

“Então ele coxo e eu podemos nos encontrar quando ele quiser.”

Green admitiu que o incidente afetou os Warriors

As últimas idas e vindas só aumentarão o drama entre os dois jogadores.

Verde o próprio admitiu após a temporada que o incidente teve um efeito negativo sobre ele e os Warriors.

“Quando você fala sobre todas as derrapagens que tivemos como equipe na estrada, não sendo capazes de nos unir”, Verde contado Stephen A. Smith.

“Nenhuma dessas coisas acontece se isso (o soco) não acontecer porque a voz que eu sou e os departamentos em que lidero esta equipe.

“Houve uma tonelada de deslizes devido a eu estar sentado, sem dizer nada, tentando permitir que a situação se desenvolvesse e dar tempo para ela se curar.”