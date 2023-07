Pai de Selena processa empresa de cruzeiros por viagens de homenagem usando o nome dela

O pai do ícone da música tardia Selena Quintanilla está indo atrás de uma empresa de cruzeiros … alegando que não tinha o direito de zarpar como um cruzeiro de homenagem à filha e ao legado dela.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Abraham Quintanilla Jr. está processando a Catalina Classic Cruises por causa de suas viagens à Cumbia Cruise LA – algo que ele diz ter sido apelidado este ano como “Tributo a Selena”.

O cruzeiro noturno aparentemente leva os passageiros pela Baía de Long Beach com batidas musicais, que presumivelmente incluiriam os sucessos de Selena. A festa no mar é composta por 2 áreas de dança, comida e alguns bares completos.

Abraham diz que a empresa é reincidente … alegando que chamou a viagem do ano passado de “Cumbia Cruise Homenaje a Selena y La Sonor Dinamita por Maritza y Su Sonora”.

Abraham insiste que ainda controla os direitos das marcas registradas, nome, voz, assinatura e semelhança de Selena em conexão com mercadorias e anúncios, entre outras coisas… e ele afirma que a empresa nunca teve permissão para usá-los.

Ele diz que o uso do nome de Selena no cruzeiro causou confusão substancial e até enganou as pessoas fazendo-as pensar que o espólio dela aprovou o uso – o que ele diz simplesmente não ser verdade.