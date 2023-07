Paige Spiranac com um lembrete importante para os fãs de golfe antes do Open

A estrela do golfe e da mídia social, Paige Spiranac, fez um lembrete muito importante aos fãs enquanto os preparativos para o Open continuam.

A edição de 2023 acontecerá no Royal Liverpool Golf Club, em Holyoke, a 13ª vez que o campeonato é disputado no local.

Em seu último vídeo para PointsBet, Spiranac fez questão de lembrar aos fãs qual é o nome correto do evento.

Spiranac e seu lembrete

Todos os fãs de golfe britânicos chamam isso de A aberturaenquanto os dos Estados Unidos tendem a chamá-lo de The British Open.

Mesmo o campeão do ano passado, Cameron Smithreferiu-se a ele como The British Open durante sua coletiva de imprensa pré-torneio na segunda-feira.

No entanto, paige não está tendo nada disso.

“Olá a todos, a grande temporada de golfe infelizmente está chegando ao fim com o The Open esta semana, e seu lembrete anual para dizer A abertura e não o British Open, senão você vai explodir a mente de um purista do golfe”, disse Spiranac.

“Mas vamos ver. Eles vão jogar no Royal Liverpool, é um par 72 com 7.347 jardas. Cameron Smith é o atual campeão. Alguns vencedores notáveis ​​no Royal Liverpool foram Rory McIlroy em 2014 e Tiger Woods em 2006.

“Vai ser uma ótima semana. Quero ouvir de você. Quem você acha que vai ganhar? Comente abaixo, darei minhas escolhas na quarta-feira. Estou em um grande aquecedor agora, então você pode querer ouvir minhas escolhas.”

Quanto às previsões, paige adivinhou corretamente que Rickie Fowler ganharia o Rocket Mortgage Classic e Rory McIlroy para vencer o Aberto da Escócia.

O tempo dirá se paige pode fazê-lo três em uma fileira.