Paige Spiranac ilumina o Open Championship com uma piada hilária sobre Phil Mickelson

Paige Spiranacapresentador do popular “Jogando uma rodada” podcast, deu início ao 151º campeonato aberto com um soco leve na lenda do golfe Phil Mickelson. No Twitter, ela compartilhou uma foto de Mickelson exibindo um sorriso largo durante uma rodada de treinos no Royal Liverpool Golf Club.

Com seu tom casual característico, ela legendou a foto de brincadeira, sugerindo provocativamente: “Como os homens ficam quando estão tentando ao máximo manter contato visual comigo”. A postagem rapidamente se tornou viral, acumulando mais de um milhão de visualizações no Twitter. Seus fãs entraram na conversa, com um brincando que não é fácil manter contato visual quando você está na presença da cativante Paige Spiranac.

Em uma sessão franca do Instagram “Pergunte-me qualquer coisa” no mesmo dia, Spiranac se abriu sobre os comentários que recebe nas redes sociais. Embora ela aprecie as mensagens de apoio e amor, ela revelou que adora mais as escandalosamente engraçadas. Para ela, a seção de comentários é um espaço onde as pessoas podem se expressar livremente, sem medo de julgar ou ofender ninguém.

Ela nomeou suas principais seleções para o torneio

Quando se trata de previsões de golfe, Spiranac provou sua experiência ao nomear suas principais seleções para o torneio. Entre eles estavam Tyrrell HattonTommy FleetwoodDustin Johnsone atual campeão Cam Smitha quem ela previu com precisão para ganhar o Campeonato Aberto do ano passado.

Embora Phil Mickelson não fez parte de sua lista, o humor de Spiranac e seu conhecimento sobre golfe continuam a torná-la a favorita entre os fãs. Com sua atitude divertida e percepções perspicazes, ela se tornou uma influenciadora de golfe amada, trazendo alegria e risadas para seus seguidores dentro e fora do campo. Fique ligado para mais informações divertidas e esclarecedoras de Paige sobre golfe e tudo mais.