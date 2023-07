Paige Spiranac revela fotos de tirar o fôlego do calendário de 2024 e os fãs estão sem palavras

Paige Spiranac, conhecida por sua experiência em golfe e conteúdo envolvente, mais uma vez capturou os holofotes com seu último tweet. A sensação da mídia social revelou que ela está atualmente trabalhando em seu tão aguardado calendário de 2024, enquanto dá aos fãs a chance de conferir suas impressionantes fotos de 2023 em seu site.

Em seu post recente, Spiranac compartilhou uma foto cativante da próxima edição de 2024, posando graciosamente sob uma cachoeira. A resposta foi impressionante, conquistando quase 17.000 curtidas em apenas 24 horas.

Com quase um milhão de seguidores no Twitter, a popularidade de Paige continua a crescer, um feito notável para alguém que se concentra predominantemente em um esporte. Sua decisão de mudar sua carreira de golfista para influenciadora sem dúvida valeu a pena.

Em meio à empolgação com o calendário, Spiranac, como muitos entusiastas do golfe, acompanha de perto o Campeonato Aberto. Recentemente, ela ofereceu palavras de encorajamento para Justin Thomas após suas rodadas iniciais.

Ela está orgulhosa de seu calendário de 2023

Sendo uma ex-jogadora de golfe, Paige pode se relacionar com as pressões do mundo do golfe profissional, fazendo com que seu apoio e percepções ressoem profundamente com jogadores e fãs.

O tweet sobre sua próxima sessão de calendário foi como um sinal de morcego, sinalizando a emoção que está por vir. “Prestes a filmar meu calendário de 2024, mas você pode ver todos os BTS do meu calendário de 2023 e muito mais aqui”, ela brincou com seus seguidores enquanto os direcionava para seu popular OnlyPaige site.

Com seu calendário temático de Wild Wild West de 2022 estabelecendo a fasquia alta, os fãs aguardam ansiosamente o que Paige tem reservado para 2024. Quer ela faça parceria com marcas como Yuengling ou Ultra Right ou opte por um movimento ousado contra os odiadores de Bud Light, uma coisa é certa – ela vai arrasar.