Paige Spiranac se torna a ‘Rainha dos Cachorros Quentes’ com novo taco antes do Dia Nacional do Cachorro Quente

Paige Spiranaca renomada influenciadora esportiva, abraçou com orgulho seu título de “rainha dos cachorros quentes” ao revelar seu último taco de golfe em um recente postagem no Instagram. A sensação curvilínea da mídia social antecipou ansiosamente o próximo Dia Nacional do Cachorro Quente sobre 19 de julho e organizou um sorteio especial para comemorar a ocasião.

Nela Instagram história, Spiranac declarado, “Com o Dia Nacional do Cachorro-quente chegando e sendo a autoproclamada rainha dos cachorros-quentes, acredito que este taco é o item mais adequado para compartilhar com todos vocês..” Ela então começou a revelar o taco exclusivo, apresentando uma impressão complexa design de cachorro-quente no fundo, uma visão que a deixou totalmente encantada. Spiranac admitiu que ela era “obcecado por isso,” mostrando seu entusiasmo genuíno pela peça personalizada.

Paige Spiranac faz “pacotes” de diversão com taco inspirado em cachorro-quenteInstagram

Para espalhar a alegria, o americano de 30 anos golfe entusiasta ofereceu a seus leais fãs a oportunidade de ganhar este taco único. O sorteio exigia que os participantes seguissem os fabricantes, Swagnas redes sociais – uma pequena tarefa para ter a chance de adquirir este cobiçado acessório de golfe.

As travessuras de nevoeiro quente de Paige Spiranac e a ousada moda de golfe chamam a atenção dentro e fora do campo

Esta não é a primeira vez Spiranac incorporou cachorros-quentes em suas travessuras. Sobre Dia da Independência, ela encantou seus seguidores ao postar uma foto sua usando um biquíni com as cores do bandeira americana, acompanhado de uma bandeja de deliciosos cachorros-quentes. Em tom lúdico, ela legendou a imagem, perguntando aos fãs: “Como você gosta do seu cachorro-quente?“

Embora Presença da Spiranac nas redes sociais gira principalmente em torno de sua experiência no golfe e comentários perspicazes sobre os eventos significativos do esporte, ela ocasionalmente chega às manchetes por outros motivos. Recentemente, um mau funcionamento do guarda-roupa durante uma de suas rodadas chamou a atenção. Usando uma roupa reveladora, ela inadvertidamente sofreu um acidente ao dar a tacada inicial no início de um buraco.

Além disso, Spiranac tem provocado sua base de fãs dedicada com conteúdo exclusivo, compartilhando provocativamente uma selfie sensual em lingerie. Suas escolhas de moda audaciosas no campo de golfe são conhecidas por surpreender seus seguidores, com alguns expressando espanto nas roupas que ela veste durante suas rondas.

Paige Spiranac gosta de cachorro-quente neste 4 de julhoTwitter

Paige Spiranac continua a fazer ondas no mundo dos esportes, tanto como uma jogadora de golfe habilidosa quanto como uma personalidade influente, cativando seu público com uma mistura única de atletismo, charme e uma queda por cachorros-quentes.