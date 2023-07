Paige Spiranac surpreende com roupa atrevida e oferece aos fãs uma chance de ingressos grátis para o Super Bowl

Paige Spiranac, a mega influenciadora de mídia social conhecida por sua presença cativante no mundo do golfe, continua a fazer manchetes com seus avatares impressionantes. Recentemente, ela foi ao Twitter com uma roupa ousada para oferecer aos fãs a chance de ganhar ingressos grátis para o Super Bowl em Las Vegas 2024 por meio de um concurso exclusivo.

Ostentando um top branco revelador que exibia as palavras “Shakes para touchdowns Filadélfia” e combinada com uma saia preta, a bomba de 30 anos não deixou dúvidas sobre seu entusiasmo pelos fãs para entrar no Survivor Pool gratuito. O concurso, organizado pelo site da Betsperts, tem disponibilidade limitada, e os participantes interessados ​​são incentivados a fazer o pré-registro para garantir sua vaga.

Paige Spiranac provoca com golpe que exibiu mais do que o esperado

Paige Spiranac compartilhou o link do concurso em sua conta oficial no Twitter, atraindo seguidores com a legenda: “Quero ganhar ingressos GRÁTIS para o Super Bowl!”

Super Bowl LVIII, a 58ª edição do prestigiado jogo do campeonato da National Football League (NFL), está agendada para 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Este evento altamente antecipado ocupa um lugar de destaque no calendário esportivo global, atraindo imensa atenção de fãs em todo o mundo.

A presença de mídia social de Paige ganhou seus milhões de seguidores

Paige SpiranacO envolvimento de na promoção deste concurso adiciona outra camada de emoção para seus seguidores e entusiastas de esportes. Com sua presença cativante e personalidade vibrante, ela continua a fazer ondas não apenas no mundo do golfe, mas também em várias plataformas de mídia social.

Como a contagem regressiva para Super Bowl LVIII começa, os fãs aguardam ansiosamente a oportunidade de participar do Survivor Pool e potencialmente garantir sua chance de experimentar a grandeza do Super Bowl em Las Vegas. O fascínio de ganhar ingressos grátis adiciona um nível extra de emoção ao concurso, tornando-o uma perspectiva empolgante para os entusiastas do futebol e fãs de Paige Spiranac.