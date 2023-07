Pandemônio do Panamá: Seleção comemorou a vitória sobre o USMNT em todo o estádio

Adalberto Carrasquilla de Panamá marcou o pênalti crucial que eliminou o Estados Unidos no Copa Ouro semifinal. Este pênalti não apenas garantiu a vitória do Panamá, mas também demonstrou a natureza cada vez mais competitiva das equipes dentro concacafcomo Panamá ao longo dos 120 minutos mostraram a sua superioridade.

Após a partida, os jogadores panamenhos, comandados pelo técnico Tomas Christiansen, comemorou em campo, radiante de emoção. Eles decidiram dar suas camisetas para a torcida no Snapdragon Stadium em São Diegochegando a contratá-los a pedido, mostrando a importância desse momento tanto para os jogadores quanto para os torcedores.

Durante a transmissão do jogo pelo ESTUDARex-jogador panamenho Blas Prez e ex-jogador americano Marcelo Balboa, de origem argentina, estiveram presentes como comentaristas. O ponto alto da partida aconteceu quando carrasquilla marcou seu pênalti decisivo. Prezque se aposentou do futebol profissional em 2018, comemorou com entusiasmo esse momento diante de balboa, imitando gestos de boxe como parte de sua celebração. Apesar de suas afiliações diferentes, Balboa respondeu com um abraço esportivo.

A vitória sai Panamá definido para enfrentar México na grande final, que será realizada em Estádio SoFi em Inglewood, Califórnia, no próximo domingo.