Panvel abre 188 vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Panvel, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com um crescimento contínuo e sólida atuação no mercado, a companhia está em busca de profissionais comprometidos e talentosos para integrar sua equipe. Além de oferecer uma oportunidade de carreira promissora, a empresa também proporciona benefícios atrativos aos seus colaboradores.

Panvel abre vagas de emprego pelo Brasil

Ao ingressar na companhia, os funcionários têm acesso a uma série de benefícios que visam promover seu bem-estar e desenvolvimento profissional. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se:

Plano de saúde abrangente, com cobertura médica e odontológica.







Programa de incentivo educacional, que possibilita o aprimoramento acadêmico dos colaboradores.







Oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa.







Ambiente de trabalho colaborativo e inspirador.







Descontos exclusivos em produtos comercializados nas lojas Panvel.







Flexibilidade de horários, de acordo com a função e disponibilidade.

A Panvel está divulgando diversas vagas disponíveis em várias áreas e localidades. Confira algumas das oportunidades:

Farmacêutico(a) Júnior – Porto Alegre/RS.







Atendente de Loja – Curitiba/PR.







Auxiliar de Estoque – São Paulo/SP.







Caixa – Rio de Janeiro/RJ.







Gerente de Farmácia – Belo Horizonte/MG.







Analista de Recursos Humanos – Brasília/DF.







Consultor(a) de Beleza – Florianópolis/SC.







Farmacêutico(a) Responsável Técnico – Salvador/BA.







Assistente Administrativo – Fortaleza/CE.







Estoquista – Recife/PE.







Analista de Marketing – Porto Velho/RO.







Farmacêutico(a) Clínico – Manaus/AM.







Supervisor(a) de Vendas – Goiânia/GO.







Coordenador(a) de Logística – São Luís/MA.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis. Para conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar, acesse o site da Panvel. No portal, você encontrará informações detalhadas sobre cada vaga, requisitos necessários e o processo seletivo.



Como se candidatar

As vagas da Panvel estão disponíveis para candidatura no portal 123empregos. Para se candidatar, siga os passos abaixo:

Acesse o site;







Realize um cadastro gratuito no site, preenchendo suas informações pessoais e profissionais.







Busque pela empresa Panvel e selecione a vaga desejada.







Leia atentamente os requisitos e descrição da vaga.







Clique em “Candidatar-se” e envie seu currículo através da plataforma.

Após enviar sua candidatura, a equipe de recrutamento e seleção da Panvel avaliará seu perfil e entrará em contato caso você seja selecionado para participar das próximas etapas do processo seletivo.

Sobre a empresa

Fundada em 1973, a Panvel é uma empresa brasileira presente em diversos estados do país, com mais de 400 lojas. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e serviços, a Panvel busca constantemente a inovação e a excelência no atendimento ao cliente. Com um amplo portfólio que abrange medicamentos, produtos de beleza, higiene pessoal, entre outros, a empresa se destaca como uma referência no setor farmacêutico.

Além disso, a companhia valoriza seus colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de crescimento profissional. Com foco no desenvolvimento contínuo de sua equipe, a empresa investe em treinamentos e programas de capacitação, visando à excelência no atendimento e à satisfação dos clientes.

