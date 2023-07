Par de tênis da Apple está sendo leiloado pelo mesmo valor que carro de luxo

Se você é um entusiasta da Apple e adora itens colecionáveis, certamente ficará impressionado com a descoberta recente de um par de tênis exclusivo da empresa.

Tênis da Apple dos anos 90: uma raridade cobiçada por R$ 236 mil!

Essa novidade está disponível para compra nos Estados Unidos por um preço surpreendente de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 236 mil na cotação atual). Contudo, esses tênis não são apenas uma peça de calçado, mas uma verdadeira raridade que atrai os olhares de colecionadores em todo o mundo.

A origem singular dos tênis da Apple

Os tênis, de tamanho 42 (Brasil), foram fabricados em meados dos anos 90 e são considerados uma das preciosidades mais obscuras já produzidas pela Apple. Desse modo, essa singularidade é atribuída ao fato de que o par foi especialmente feito sob medida para ser presenteado aos funcionários da empresa durante uma Conferência Nacional de Vendas realizada na época.

Design único com a marca icônica da Apple

O design desses tênis é uma verdadeira homenagem à marca da maçã mordida. Totalmente brancos, os calçados apresentam o clássico logotipo colorido da Apple na lateral e na língua, tornando-os inconfundíveis para qualquer fã da empresa. Dessa forma, a simplicidade e a elegância do visual destacam-se, tornando-os um objeto de desejo para os aficionados por produtos exclusivos.

O status de raridade e cobiça no mercado de revenda

Embora esses tênis tenham sido criados há décadas, eles nunca foram disponibilizados ao grande público, o que contribui para seu status de raridade no universo dos colecionáveis. Assim, como resultado, eles se tornaram verdadeiramente cobiçados no mercado de revenda, onde colecionadores e entusiastas estão dispostos a investir uma pequena fortuna para adquiri-los.

A casa de leilões Sotheby’s, reconhecida mundialmente, é a responsável pela venda desse par único de tênis da Apple. Desse modo, eles destacam que os calçados estão em conformidade com a idade. Bem como, podem apresentar algumas imperfeições decorrentes do tempo, como o amarelamento ao redor das entressolas e marcas leves de uso.

No entanto, tais características são consideradas naturais e até mesmo valorizadas por muitos colecionadores, pois reforçam a autenticidade histórica dessas raridades.



Adquirindo os tênis da Apple dos anos 90

Para os interessados em possuir esse tesouro da Apple, a Sotheby’s oferece a opção de envio internacional através de seu site oficial. No entanto, é importante estar ciente de que o comprador terá que arcar com os impostos de importação, o que pode adicionar um custo adicional à já significativa quantia de R$ 236 mil.

Em suma, os tênis da Apple dos anos 90 são muito mais do que um simples calçado. Pois eles representam um símbolo de exclusividade e história da empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. Desse modo, para os aficionados por produtos únicos e colecionáveis, essa raridade é uma oportunidade imperdível para agregar valor a suas coleções.

Então, para um verdadeiro fã da Apple que está disposto a investir na busca por essa preciosidade, esse par de tênis pode ser o tesouro que estava esperando encontrar.

O valor de uma marca: o poder e prestígio da Apple

Quando pensamos em marcas icônicas e influentes, é impossível não mencionar a Apple. Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976, a empresa rapidamente se tornou uma potência no mundo da tecnologia e revolucionou a forma como interagimos com dispositivos eletrônicos.

Além de seus produtos inovadores, a marca Apple em si possui um valor intangível e prestígio que a coloca em uma posição única no mercado global. Marcas com alto valor são geralmente associadas a produtos de qualidade, inovação, confiabilidade e uma experiência positiva do cliente.

Portanto, ter uma marca valiosa confere à empresa uma vantagem competitiva significativa, uma vez que os consumidores tendem a preferir e confiar em marcas reconhecidas.