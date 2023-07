Parceiros de tag team vencem luta de boxe e brigam entre si no Misfits 8

O mais previsível de todos os resultados aconteceu em Misfits 8.

No sábado, o Misfits Boxing continuou seus experimentos com o boxe de tag team quando colocou os influenciadores Deen The Great e Walid Sharks contra Yuddygang TV e Ayye Pap no co-evento principal do Misfits 8. E depois de quatro rodadas de ação bastante competitiva, foi Deen The Great e Walid Sharks que conseguiram a vitória.

O boxe de tag team é exatamente o que parece, com dois pares de boxeadores se enfrentando, com a capacidade de trocar de luta no meio do round, no entanto, esta luta tem uma ruga especial, já que Deen The Great e Walid Sharks são rivais amargos, desde quando Deen The Great finalizou Walid Sharks no Misfits 3. s começou a luta e foi repetidamente atingido por Yuddygang, pois parecia estar mais focado em fingir marcas e mexer com seu parceiro. Eventualmente, Deen The Great foi marcado e sua velocidade provou ser um grande problema para Yuddygang.

No segundo round, as coisas se acalmaram um pouco entre os rivais, mas pioraram para Yuddygang e Ayye Pap, pois Ayye Pap pareceu jogar fora o ombro, deixando Yuddygang para carregar a maior parte do fardo pelo resto da luta. Ele fez um trabalho admirável, usando seu comprimento e um bom jab para marcar pontos, e até mesmo exibindo uma defesa legitimamente fantástica, rolando com o ombro e bloqueando uma extensa combinação de Walid Sharks no terceiro round. Infelizmente, não foi o suficiente para os dois, pois Deen The Great e Walid Sharks conseguiram se manter atualizados alternando com frequência e usando velocidade e técnica superiores da mão para acertar figurões repetidamente, principalmente sempre que Ayye Pap era trazido.

Depois que o sinal final soou, tudo parecia ter finalmente esfriado entre Deen The Great e Walid Sharks, com todos os lutadores comemorando a luta, mas depois de alguns momentos, a animosidade ressurgiu rapidamente quando os dois começaram a brigar antes mesmo da decisão oficial ser proferida, exigindo que suas equipes os separassem.

No final, Deen The Great e Walid Sharks venceram por decisão unânime, levando para casa placares de 40-36, 40-36, 39-37. Em suas entrevistas pós-luta, os dois homens se atropelaram repetidamente, estabelecendo uma revanche inevitável entre os dois.

Confira abaixo os destaques do confronto.