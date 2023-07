Pare de dizer que Shohei Ohtani é como Babe Ruth, ele provou ser um jogador muito melhor

CTodos nós temos cometido o mesmo erro nos últimos dois anos, Shohei Ohtani tem muitas semelhanças Babe Ruth tive. Ambos são rebatedores incríveis e arremessadores de nível de elite. Mas Shohei Ohtani está provando a cada dia que nunca vimos um jogador com suas características. Sim, ambos são estrelas de mão dupla, mas Ohtani está vivendo na era moderna do beisebol com um físico muito mais impressionante. Quando chegar a hora Babe Ruth jogou, ele se aposentou mais de uma década antes de a liga se integrar aos afro-americanos. Hoje, os MLB está entre as mais diversas ligas esportivas do planeta Terra. O nível de competição é simplesmente muito diferente para comparar.

O incrível mês de junho de Shohei Ohtani

Apenas alguns dias atrás, estávamos comentando sobre outro álbum do Babe Ruth que Shohei Ohtani quebrado. Na última sexta-feira, o fenômeno japonês não só conseguiu seu 15º HR para encerrar um mês inesquecível de Junho. Ele também conseguiu uma impressionante rebatida de 493 pés, o que a torna a mais longa de sua carreira. Ohtani tem apresentado números impressionantes desde que chegou ao campeonato. Há uma grande chance de ele obter os mesmos números de rebatidas Babe Ruth conseguiu durante sua carreira, mas ele vai chegar muito perto. Mas como arremessador, a estrela japonesa é muito melhor do que Babe Ruth jamais foi. Simplesmente não há competição entre os dois.

Online, pessoas que têm seguido de Shohei Ohtani carreira recentemente estão começando a perceber que compará-lo a Babe Ruth é desrespeitoso com o próprio Ohtani. Para a maioria deles, o fenômeno japonês é muito mais completo do que Babe Ruth. As comparações entre os dois estão se limitando ao fato de serem jogadores de mão dupla. Mas em termos de diferença de nível, não há dúvida de que Ohtani é estatisticamente superior ao Babe. Vamos sentar e continuar aproveitando esta seqüência atual que ele tem, uma que pode levá-lo à temporada de 60 HR de Babe Ruth. Atualmente, Ohtani fica em 30 HR, mas ainda temos um longo verão pela frente e pelo menos três meses de jogos.