Parei de pagar o INSS, posso voltar a pagar? Veja como fazer!

Para recuperar os direitos previdenciários, é fundamental, novamente, voltar a pagar o INSS após ter interrompido as contribuições.

Consequentemente, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia do Brasil,e, como tal, responsável pela administração e concessão dos benefícios previdenciários dos trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário.

Ele é parte fundamental do sistema de seguridade social brasileiro e possui grande importância na proteção social e na garantia de direitos dos trabalhadores e seus familiares.

Ele é o responsável por oferecer diversos benefícios e serviços que visam assegurar o bem-estar e a segurança financeira das pessoas em diferentes momentos de suas vidas.

Quero voltar a pagar o INSS, o que fazer?

Antes que você se desespere, retomar as contribuições ao INSS não é um bicho de sete cabeças, como muitas pessoas pensam, no entanto, é necessário informações certas de como voltar a pagar o INSS.

Desse modo, se você está querendo voltar a pagar o INSS este texto apresentará os passos fundamentais para regularizar sua situação junto ao órgão.

Com esse processo, você poderá garantir uma proteção previdenciária sólida para o seu futuro. Confira a seguir o que fazer para retomar suas contribuições e desfrutar dos benefícios oferecidos pelo INSS.

Verifique a sua situação para voltar a pagar o INSS



Primeiramente, para voltar a pagar o INSS, é preciso que você verifique a sua situação junto ao órgão.

Para isso, acesse o site oficial do órgão ou dirija-se a uma agência da Previdência Social para obter informações sobre sua situação cadastral, verificar pendências e atrasos no pagamento das contribuições.

Atualize suas informações

Caso haja alguma alteração nos seus dados cadastrais, como endereço, telefone ou estado civil, providencie a atualização junto ao INSS para evitar problemas futuros na comunicação e no recebimento de benefícios.

Simule contribuições

Antes de retomar os pagamentos, faça uma simulação no site do INSS para conhecer o valor das contribuições que você precisará pagar com base em seu atual perfil de segurado.

Escolha o melhor plano

Com base na simulação, escolha o plano de contribuição que melhor se adeque à sua realidade financeira. Opte por uma modalidade que não comprometa significativamente seu orçamento, mas que permita a regularização dos atrasos.

Entretanto, é bom lembrar que existem dois perfis diferentes para quem deseja voltar a pagar o INSS.

Segurados Facultativos

Bom, os segurados facultativos são aqueles que não possuem uma fonte de renda proveniente de atividade oficial remunerada, como estudantes e donas de casa, mas que desejam pagar o INSS para obter os benefícios.

Nesse caso o mais indicado é:

Gerar guias de contribuição através do SAL – Sistema de Acréscimos Legais – vinculado à Receita Federal.

Para isso, informe o número do NIT ou do PIS/PASEP

Selecione a categoria de contribuinte e o tipo de recolhimento

Efetue o pagamento

Segurados Obrigatórios

Já no caso de segurados obrigatórios, que são aqueles que possuem vínculo empregatício, ou seja, trabalham no regime CLT, não é preciso preocupação, já que o pagamento é realizado por meio do empregador.

Emita as guias de pagamento

Após escolher o plano, emita as guias de pagamento por meio do site do INSS ou nas agências da Previdência Social. As guias poderão ser pagas na rede bancária autorizada ou nas casas lotéricas.

Busque orientação especializada

Se você ainda ficou com dúvidas é indicado procurar uma ajuda mais especializada para que você consiga voltar a pagar o INSS.

Nesse sentido, um profissional especializado poderá oferecer suporte e auxiliar você na melhor tomada de decisões para proteger seu futuro previdenciário.

Por que é importante pagar o INSS em dia?

Pagar o INSS em dia é de suma importância, pois garante benefícios essenciais como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Além disso, protege a família em momentos de dificuldade e possibilita um planejamento financeiro seguro para o futuro, proporcionando uma renda na terceira idade e evitando gastos maiores ao regularizar contribuições em atraso.

Benefícios e direitos após voltar a pagar o INSS

Muitas pessoas acreditam que ao parar de pagar o INSS todos os seus benefícios são perdidos, mas isso não é verdade.

Quando você ou outro benefício deixa de pagar o INSS seus benefícios ficam assegurados por um tempo, é o que a autarquia chama de período de graça.

O “período de graça” é um momento em que mesmo sem contribuição, o segurado mantém os seus benefícios intactos. Todavia, esse período varia de acordo com a categoria do segurado.

Sendo assim, você pode voltar a pagar o INSS e reaver possibilidade de obter a aposentadoria quando atingir os requisitos de idade e tempo de contribuição, o direito ao auxílio-doença em caso de incapacidade temporária para o trabalho, o salário-maternidade para as mulheres durante o período de licença maternidade, e a pensão por morte para os dependentes em caso de falecimento do segurado.

Lembrando que os benefícios acima possuem um período de carência que varia de acordo com a categoria. Consulte o site do INSS para mais informações.