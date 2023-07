Passageiros de companhias aéreas da Frontier brigando com comissários de bordo em novo vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Novas imagens de uma Frontier Airlines desviada mostram várias mulheres envolvidas não apenas atacando verbalmente os comissários de bordo e viajantes … mas também os atacando fisicamente.

O vídeo, obtido pelo TMZ, mostra um ângulo diferente da briga a bordo do voo da Frontier de Filadélfia para Las Vegas. Você vê comissários de bordo tentando impedir duas mulheres de irem atrás de outros passageiros.

O pessoal do voo 2143 na semana passada disse ao TMZ … as mulheres entraram em uma disputa e tudo saiu do controle … eventualmente levando a mãos jogadas.

Os passageiros nos dizem que uma das mulheres pode ter derramado uma bebida em um homem sentado próximo, dando início a uma disputa verbal entre as mulheres … eventualmente, segundo nos disseram, outro homem gritou com eles para “calar a boca”.

TikTok/@dj.2am Surto da Frontier Airlines faz com que voo com destino a Las Vegas seja desviado



A testemunha nos disse que uma das mulheres então voltou sua atenção para aquele homem… antes que os comissários de bordo interviessem para tentar detê-la.

Frontier nos diz que o vôo foi desviado para Denver, e as mulheres foram retiradas do avião e recebidas no portão por oficiais do Departamento de Polícia de Denver. A companhia aérea diz que o avião decolou para Las Vegas após 67 minutos em Denver.

Enquanto isso, o Departamento de Polícia de Denver nos diz que eles não prenderam as mulheres… e entramos em contato com o FBI, que geralmente lida com crimes que ocorrem em aviões durante o vôo.