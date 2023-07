PASSO A PASSO COMPLETO para você se cadastrar no Caixa Tem

O app Caixa Tem, criado pela Caixa Econômica Federal, é uma solução eficiente que pode ser exatamente o que os beneficiários dos programas sociais do governo brasileiro precisavam. Por meio do aplicativo, a movimentação dos valores recebidos por meio de programas sociais, como o Bolsa Família, torna-se facilitada.

O aplicativo permite que os usuários realizem uma série de operações financeiras, como receber e enviar dinheiro via Pix, recarregar o celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e até realizar saques sem o uso do cartão. Além disso, é possível poupar e pagar contas e boletos sem sair de casa, o que significa que os beneficiários podem finalmente dizer adeus às longas filas nos bancos.

Como se Cadastrar no App Caixa Tem

Para abrir uma conta no Caixa Tem, é necessário seguir um processo simples. Primeiro, é preciso baixar o aplicativo em seu smartphone. Em seguida, deve-se preencher os dados pessoais solicitados, criar uma senha de acesso e, finalmente, aceitar os termos de uso. É importante ressaltar que o cadastro no Caixa Tem pode ser feito por qualquer cidadão.

No entanto, se a pessoa tem direito a algum benefício social, a Conta Poupança Social Digital será aberta automaticamente, sem a necessidade de o beneficiário abrir uma conta para receber os valores dos benefícios, como do Bolsa Família, por exemplo.

Para garantir que todos os serviços disponíveis no aplicativo possam ser acessados sem problemas, é essencial seguir as orientações apresentadas pelo app e manter os dados sempre atualizados.

Esse artigo irá fornecer um guia passo a passo sobre como se cadastrar no aplicativo Caixa Tem.

Quem Pode se Cadastrar no App Caixa Tem?

Qualquer cidadão pode fazer o cadastro no Caixa Tem. No entanto, se a pessoa for beneficiária de algum programa social, como o Bolsa Família, a Conta Poupança Social Digital se abrirá automaticamente.

Para ter acesso a todos os serviços disponíveis no app Caixa Tem, é necessário manter seus dados sempre atualizados.

Quem pode ser Beneficiado?

Os valores adicionais do Bolsa Família estão relacionados aos complementos que já foram liberados em junho. De forma geral, o valor mínimo concedido às famílias corresponde a R$ 142 por pessoa, porém, se o montante de R$ 600 não for atingido devido a poucos beneficiários na família, o programa complementa essa quantia até alcançar os valores mínimos.

Além disso, em março, os grupos beneficiários passaram a ter acesso a um dos extras mais aguardados, o adicional para crianças com até seis anos de idade no valor de R$ 150. Isso significa que lares com crianças nessa faixa etária terão acesso a esse repasse.



Valores Adicionais

Em junho, houve a conceção de três adicionais importantes, todos no valor de R$ 50, para:

Mulheres grávidas

Mães lactantes

Jovens entre sete e dezoito anos

Esses adicionais também são acumulativos, o que significa que muitas famílias recebem valores acima do mínimo de R$ 600.

Calendário de Repasses

Os repasses extras do Bolsa Família, assim como os valores regulares, são disponibilizados simultaneamente através do Caixa Tem. Confira abaixo o calendário de repasses para este mês:

18 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 1

19 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 2

20 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 3

21 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 4

24 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 5

25 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final NIS 6

26 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 7

27 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 8

28 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 9

31 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 0

Para consultar os pagamentos, você pode acessar o Caixa Tem para Android ou iOS; Bolsa Família para Android ou iOS.

Regra de Proteção

Cerca de 2,2 milhões de famílias estão beneficiadas pela regra de proteção em julho. Essa medida, implementada no mês anterior, permite que famílias cujos membros encontrem emprego e aumentem sua renda, recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo.

Nesse sentido, o Caixa Tem veio para facilitar a vida dos beneficiários dos programas sociais do governo brasileiro. Com ele, é possível realizar uma série de transações financeiras de maneira rápida e segura, além de receber valores adicionais. Portanto, se você ainda não se cadastrou, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo e comece a aproveitar todos os benefícios que ele oferece.

Benefícios do App Caixa Tem

Com o Caixa Tem, além de ter acesso a uma série de serviços financeiros, os beneficiários dos programas sociais podem receber valores adicionais, que podem ultrapassar R$ 300. Por isso, é essencial verificar o benefício o mais breve possível.

O aplicativo oferece uma série de benefícios, incluindo:

Fácil acesso a diversos serviços financeiros;

Facilidade para realizar pagamentos e transações;

Possibilidade de administrar e movimentar os recursos recebidos de programas sociais do governo.

Dicas para Usar o App Caixa Tem

Para garantir que você tire o máximo proveito do app Caixa Tem, aqui estão algumas dicas:

Mantenha o aplicativo atualizado;

Verifique regularmente a área de notificações do app;

Conheça todas as funções do aplicativo para aproveitá-las ao máximo.

Em síntese, o aplicativo Caixa Tem é uma ferramenta essencial para os beneficiários de programas sociais do governo. Com ele, é possível realizar uma série de transações financeiras com facilidade, sem a necessidade de enfrentar filas em agências bancárias. Então, se você ainda não se cadastrou, siga o passo a passo que apresentamos neste post e comece a aproveitar todas as vantagens que o app Caixa Tem tem a oferecer.