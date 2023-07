Passos para AP Score Online

Os cursos e exames AP permitem que os alunos façam cursos de nível universitário enquanto ainda estão no ensino médio. Nas admissões universitárias e na elegibilidade de crédito, as pontuações AP desempenham um papel crucial para milhões de estudantes em todo o mundo a cada ano. Além da data de lançamento oficial das pontuações de AP, muitos alunos se perguntam se podem acessar suas pontuações mais cedo. No entanto, neste artigo, você aprenderá métodos e estratégias que podem ajudá-lo a saber como visualizar suas pontuações de AP antecipadamente em 2023.

O que é AP Score?

É a nota numérica que os alunos recebem nos exames AP que determinam suas pontuações AP. Por meio do programa Advanced Placement do College Board, os alunos do ensino médio podem fazer cursos de nível universitário e obter crédito para cursos universitários como resultado de suas pontuações no teste AP.

Em maio, os alunos fazem exames AP que cobrem uma grande variedade de assuntos, incluindo matemática, ciências, história, literatura e idiomas. Assim que os alunos concluem o exame, eles recebem uma pontuação AP, que é um valor numérico entre 1 e 5, sendo 5 a pontuação mais alta.

Programas de Acesso Antecipado e Elegibilidade:

É possível que alguns alunos acessem suas pontuações de AP antes da data oficial de lançamento, aproveitando os programas de acesso antecipado do College Board. A escola e o educador participantes desses programas devem atender a critérios específicos, incluindo desempenho excepcional e participação em programas especiais. Apesar disso, essas oportunidades são limitadas e não acessíveis a um grande número de alunos.

Existe uma razão pela qual os testes AP demoram tanto para avaliar?

Embora as pontuações do AP agora estejam disponíveis on-line, por que você pode obter os resultados do SAT depois de apenas algumas semanas, quando as pontuações do AP levam dois meses para serem avaliadas pelo College Board?

Isso ocorre porque as perguntas de resposta livre levam muito tempo para serem avaliadas. As perguntas de múltipla escolha são avaliadas por computador, mas as respostas gratuitas não são avaliadas até a conferência de junho para Leitura de Colocação Avançada.

Uma grande conferência é realizada a cada ano, onde milhares de professores do ensino médio e universitários classificam perguntas de resposta livre AP. Geralmente, leva cerca de duas semanas para concluir o curso de AP Reading. Para acomodar os horários das aulas dos professores, o processo de pontuação do AP não começa até junho.

Para combinar as pontuações de resposta livre com as pontuações de múltipla escolha, o College Board deve comparar as pontuações de resposta livre com as pontuações de múltipla escolha. Isso é feito pesando e dimensionando as pontuações para uma pontuação final de 1-5. Em julho, os leitores receberão suas pontuações finais de AP online.

Na verdade, é uma façanha para pessoas reais avaliar mais de quatro milhões de exames de AP todos os anos, embora o processo de pontuação demore dois meses.

no início de meados de julho de 2023você pode esperar suas pontuações de AP se fizer seus exames em maio. Embora o College Board não tenha anunciado uma data precisa, eles normalmente divulgam as pontuações por volta da segunda semana de julho.

Na maioria dos casos, os alunos recebem suas pontuações de teste ao mesmo tempo, mas as datas de lançamento tendem a ser lançadas ao longo de um período de tempo. Pontuações para testes AP são normalmente divulgadas por regiões geográficas difíceis.

Como vejo minhas pontuações de AP?

Existe um site de estudante de AP online que publica pontuações de AP. Certifique-se de ter seu nome de usuário e senha do College Board em mãos para poder acessá-los. Se você usou um número de identificação de estudante em sua folha de respostas AP, você também precisará do seu número AP.

Não é possível receber uma carta ou relatório de pontuação pelo correio com suas pontuações AP. Até 2013, os resultados eram enviados por correio aos alunos e geralmente chegavam em meados de julho. O sistema online deve deixá-lo mais feliz porque é mais rápido.

Como visualizar suas pontuações de AP com antecedência? Como verificar pontuações AP online 2023



Se você mora em um estado que aceitava pontuações de AP anteriormente, pode permitir que seus amigos façam login e visualizem suas pontuações.

Se o seu estado não aceitou pontuações de AP anteriormente, insira um dos estados que aceitou. As VPNs podem ser usadas para alterar seu endereço IP de um dos primeiros estados liberados para um dos segundos estados liberados. Aqui estão algumas outras coisas que você pode tentar:

1. Inscrevendo-se para serviços online em apscore.org

Registrar-se nos serviços on-line do College Board é crucial para garantir uma experiência de visualização de pontuação AP tranquila e oportuna. Inscreva-se para um Conta de estudante AP no site do College Board e conclua o processo de verificação de identidade. Dessa forma, você receberá atualizações e lembretes do programa AP assim que suas pontuações estiverem disponíveis.

2. Buscando relatórios de pontuação não oficiais

No passado, os relatórios de pontuação AP não oficiais eram disponibilizados on-line antes da data de lançamento oficial, e o College Board mantinha um controle estrito sobre a divulgação das pontuações AP.

Ocasionalmente, esses relatórios podem aparecer em determinados sites ou fóruns, permitindo que os alunos vejam suas pontuações antes do lançamento oficial. Apesar disso, você deve ter cuidado ao confiar em fontes não oficiais, pois elas não são confiáveis ​​quanto à precisão ou legitimidade.

3. Utilizando mídias sociais e comunidades on-line

É possível que os alunos que buscam informações sobre a pontuação do AP acessem plataformas de mídia social e comunidades online. Existem muitos lugares na internet onde os alunos podem compartilhar atualizações sobre o lançamento de suas pontuações AP, incluindo Reddit, Twitter e College Confidential.

É possível obter informações sobre o momento e a disponibilidade dos relatórios de pontuação seguindo essas comunidades e participando de conversas relevantes. De qualquer forma, esteja ciente de que as informações compartilhadas nesses espaços nem sempre são confiáveis, portanto, tenha cuidado ao confiar nelas.

Onde posso encontrar um número AP?

Você receberá um número AP se tiver feito os exames AP pela última vez em 2019 ou antes – um número de oito dígitos que serve como um identificador oficial do exame. Seu número AP foi usado para associar suas pontuações a você.

Seu AP Student Pack contém um número AP diferente a cada ano em que você faz um exame AP. Em AP Scores for Students, você pode baixar uma versão em PDF do seu relatório de pontuação, que contém seu número de AP. Se você não conseguir encontrar seu número AP, pode contatá-los por meio do formulário on-line ou ligar para 888-225-5427 (ligação gratuita nos EUA e no Canadá).

Resumir | Ver Pontuação AP Antecipada

Portanto, é assim que você pode ver as pontuações AP no início de 2023. Esperamos que este artigo seja útil para você. Enquanto isso, se precisar de mais informações sobre o AP, comente abaixo e nos avise.

