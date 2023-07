Patão Supermercados ABRE CARGOS na região Sul

O Patão Supermercados, rede sólida com mais de 30 anos de história, cujo objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência única em compras, está contratando novos colaboradores na cidade de Pato Branco. Desse modo, caso esteja próximo da região e queira um novo emprego, vale a pena conferir a lista de vagas:

Auxiliar de Cozinha – Pato Branco – PR – Efetivo;

Balconista – Pato Branco – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Pato Branco – PR – Banco de talentos;

Encarregado (a) de Mercearia – Pato Branco – PR – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Pato Branco – PR – Efetivo;

Zelador (a) – Pato Branco – PR – Efetivo.

Mais sobre o Patão Supermercados

Falando um pouco mais sobre o Patão Supermercados, vale a pena deixar claro que fundada em 16 de março de 1965, foi à empresa pioneira no ramo de supermercados e auto serviço em Pato Branco. Em 26 de março de 1982, abriu uma filial, na avenida Tupi, 3233.

A sua área de atuação abrange a região de Pato Branco, Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina. Com localização privilegiada na principal avenida de Pato Branco, possui um amplo estacionamento, estrutura completa para o consumidor realizar suas opções de compra com tranquilidade.

Por fim, o Patão Supermercados preza nos serviços de produção a qualidade com rigor, acompanhando o processo estão profissionais qualificados.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do Patão Supermercados já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

