Patrick Mahomes e Travis Kelce brilham na estreia do Quarterback e Edelman os compara a Schwarzenegger e Danny DeVito

EUo que é a primeira série documental da Netflix da NFL, ‘Quarterback’ estará disponível em breve na plataforma de streaming, mas na terça-feira aconteceu o evento de estreia e duas certas superestrelas roubaram o show.

chefe da cidade de Kansass duo Patrick Mahomes e Travis Kelce brilhou no evento, levando até ex- Patriotas da Nova Inglaterra receptor amplo, Julian Edelmanpara comparar o par com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Foi um caso bem vestido e Mahomes e seu companheiro de equipe levava o código de vestimenta muito a sério.

Mahomes chegou ao lado da esposa, vestindo um blazer creme liso, calça combinando e camiseta branca um pouco mais clara.

Enquanto isso, Kelce usava praticamente a mesma roupa, só que estava com o blazer desabotoado, evidenciando seu físico maravilhosamente atlético.

Várias personalidades da NFL estiveram presentes

Não foram apenas as estrelas de Kansas City Triunfo do Super Bowl que estava presente, com outros jogadores da NFL sendo vistos no tapete astroturf também.

Primos Kirk foi fotografado com sua esposa Julie, Marcus Mariota estava lá também, enquanto comediantes Heidi Gardner e Bancos Desi completou o contingente não pertencente à NFL na estreia.

Edelman aproveitou para zoar o Cidade de Kansas dupla, postando uma foto online deles juntos ao lado de Arnold Schwarzenegger e Danny DeVitovestindo roupas surpreendentemente semelhantes.

“Encontre as diferenças entre essas duas imagens… elas são a mesma imagem” Edelman brincou no Twitter, copiando um meme popular do programa de TV ‘The Office’.