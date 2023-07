Patrick Mahomes elogia Messi após gol de estreia: Homem selvagem

eueo Messi marcou sua estreia com Inter Miami da maneira mais parecida com Messi, marcando uma cobrança de falta nos acréscimos para vencer o jogo para sua equipe.

Metade de Hollywood estava nas arquibancadas para testemunhar a estreia do grande homem, enquanto inúmeras outras celebridades e figuras do esporte assistiram de casa maravilhadas.

Um dos que ficaram maravilhados com o gol de Messi foi Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomesque twittou logo após o gol entrar com uma mensagem simples, mas clara.

Verdadeiro final hollywoodiano: Messi marca um livre aos 94 minutosDani Hidalgo

Messi é o GOAT para Mahomes

“Homem selvagem”, escreveu Mahomes junto com o vídeo do gol de Messi.

Ele também recebe um emoji de “cabra”, significando quem ele acha que é o maior jogador de todos os tempos.

O futebol certamente não é tão proeminente nos EUA quanto na Europa e na América do Sul, mas é exatamente por isso que Messi foi contratado.

Em seu primeiro jogo, ele conseguiu fazer com que todos os fãs e celebridades presentes entendessem por que o resto do mundo ama esse esporte mais do que qualquer outro.

Um gol soberbo no último momento do jogo foi a maneira perfeita de Messi se tornar uma nova casa, e o resto do mundo esportivo americano parece estar a bordo do trem de Messi.