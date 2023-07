Patrick Mahomes fala sobre paternidade, esposa Brittany e legado da NFL

Kansas City Chiefs Super estrela Patrick Mahomes abriu sua vida dentro e fora do campo de futebol enquanto se prepara para uma nova temporada.

Mahomes, que venceu seu segundo SuperBowl em fevereiro, está nas manchetes novamente após o lançamento da série de documentários da Netflix “Quarterback”. Mahomes apresenta junto com Kirk Cousins ​​e Marcus Mariotacom cobertura do Chiefs’ Superbowl campanha vencedora, com o superstar QB ganhando os prêmios NFL e SuperBowl MVP.

Mas fora do campo, Mahomes e sua esposa deram as boas-vindas ao segundo filho, e ele aproveitou seu tempo longe do jogo durante o longo período de entressafra.

“A temporada foi incrível“, disse Mahomes ao ‘CBS Mornings’. “Mas ser pai agora também, e aproveitar isso fora da temporada, acho que essa foi a melhor parte.”

Ele acrescentou: “Você aproveita os momentos. Poder ir para casa e ver minha filha e ver meu filho, tenho uma melhor compreensão de estar presente e aproveitar.

“Isso se traduz no campo de futebol. E estamos em uma corrida e tanto. Mas estou tentando aproveitar esses momentos, porque sei que não dura para sempre, embora queiramos que dure.”

A esposa de Mahomes, Brittany, ganhou muitas manchetes por conta da série e, de fato, por sua presença online. No entanto, alguns criticaram sua personalidade enérgica, levando Patrick a defendê-la durante a entrevista.

Ele disse assertivamente: “Eu realmente quero dizer isso quando digo, acho que se não tivesse a Bretanha, não estaria na posição que estou agora.”

Quanto ao futebol, Mahomes agora tem duas vitórias no SuperBowl em seu nome e, enquanto ele tenta se tornar um dos maiores zagueiros de todos os tempos, os Chiefs esperam montar uma dinastia.

“Se você joga nesta posição, pratica este esporte, sempre quer pensar um pouco sobre o seu legado e como você é percebido e como pode ir lá e jogar”, acrescentou Mahomes. “Mas, para mim, eu sempre disse, só não quero me arrepender.

“Na verdade, conversei com Peyton [Manning] sobre isso por um tempo. O que ficou comigo é que ele disse: ‘No final da minha carreira, gostaria de ter feito isso para que meus filhos pudessem ver o que eu estava fazendo todos os dias.’

“E isso me atingiu, obviamente, ter dois filhos. Quando meus filhos crescerem, eu queria que eles vissem que o pai não havia partido apenas para partir. Eu estava fazendo algo, para construir, para ser ótimo. E assim , sempre que envelhecem, podem ver o quanto eu trabalhei.”