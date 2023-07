Patrick Mahomes lidera o ranking inicial de QBs para NFL 2023: Onde estão os outros QBs?

Tele 2023/24 NFL A pré-temporada está marcada para começar na quinta-feira, 10 de agosto, com a próxima temporada começando na quinta-feira, 8 de setembro.

Antes desses jogos, o tradicional jogo Hall of Fame acontecerá entre o Jatos de Nova York e a Cleveland Browns na quinta-feira, 3 de agosto, em Canton, Ohio.

Temporada começa em breve

Começa a jornada rumo ao Super Bowl XLVIII, com os campeões Kansas City Chiefs hospedando o Detroit Lions no jogo de abertura. O próprio Super Bowl será disputado em Las Vegas, Nevada, em 11 de fevereiro de 2024.

À medida que a nova temporada da NFL se aproxima, é hora de discutir a posição mais crucial da liga – os zagueiros. Segundo votação realizada por especialistas do The Sporting News, em breve divulgaremos o ranking dos melhores e piores zagueiros titulares para a próxima campanha, com foco naqueles que se projetam como titulares.

É importante observar que as classificações não incluirão Bryce Young, Anthony Richardsone CJ Stroud – três zagueiros novatos que são prováveis ​​titulares – assim como Sam Howellque limitou o tempo de jogo em seu ano de estreia.

Um top 3 ferozmente disputado

Josh Allen mostra seu domínio tanto no ar (oitavo em jardas por jogo) quanto no solo (sete touchdowns e 47,6 jardas por jogo).

Em 2022, Joe Burrow teve a oitava melhor classificação do campeonato e a segunda melhor porcentagem de conclusão de passes. Ele ficou em segundo lugar em touchdowns (35) e em quarto em jardas por jogo (279,7), estabelecendo-se como uma superestrela.

No entanto, o primeiro lugar está reservado para Patrick Mahomesque é amplamente considerado um dos melhores zagueiros da história.

Em 2022, ele demonstrou seu domínio, liderando a NFL em jardas, touchdowns, jardas por jogo e QBR, ganhando o MVP da Fase Regular. Apesar de enfrentar desafios, Mahomes garantiu um novo anel do Super Bowl para o Kansas City Chiefssolidificando sua posição no topo do ranking.

Embora a análise e a votação sejam sólidas, apenas o tempo e a temporada regular determinarão verdadeiramente a precisão desse ranking.

Classificação dos quarterbacks iniciais da NFL 2023

28) Colt McCoy – Arizona Cardinals

27) Baker Mayfield – Tampa Bay Buccaneers

26) Jordan Love – Green Bay Packers

25) Desmond Ridder – Atlanta Falcons

24) Mac Jones – New England Patriots

23) Kenny Pickett – Pittsburgh Steelers

22) Brock Purdy – San Francisco 49ers

21) Ryan Tannehill – Titãs do Tennessee

20) Jimmy Garoppolo – Las Vegas Raiders

19) Russel Wilson – Denver Broncos

18) Matthew Stafford – Los Angeles Rams

17) Deshaun Watson – Cleveland Browns

16) Derek Carr – New Orleans Saints

15) Justin Fields – Chicago Bears

14) Geno Smith – Seattle Seahawks

13) Jared Goff – Detroit Lions

12) Daniel Jones – New York Giants

11) Tua Tagovailoa – Miami Dolphins

10) Kirk Cousins ​​- Minnesota Vikings

9) Dak Prescott – Dallas Cowboys

8) Trevor Lawrence – Jacksonville Jaguars

7) Aaron Rodgers – New York Jets

6) Justin Herbert – Los Angeles Chargers

5) Jalen Hurts – Philadelphia Eagles

4) Lamar Jackson – Baltimore Ravens

3) Josh Allen – Buffalo Bills

2) Joe Burrow – Cincinnati Bengals

1) Patrick Mahomes – Kansas City Chiefs