Patrus Transportes ABRE VAGAS no Sul, Nordeste e Sudeste

A Patrus Transportes, empresa que é uma transportadora de carga fracionada que inova a cada dia e cumpre o que promete, oferecendo os melhores caminhos, está em busca de novos colaboradores. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, veja a lista de oportunidades listadas:

Conferente – Blumenau – SC – Logística;

Auxiliar de Transporte – Divinópolis – MG – Logística;

Técnico (a) Segurança Do Trabalho- Blumenau – SC – Transporte;

Auxiliar de Transporte – Ribeirão Preto – SP – Logística;

Líder Operacional – Aracaju – SE – Marketing;

Ajudante de Carga e Descarga – Contagem – MG – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Analista Comercial Pleno (Indicadores) – Contagem – MG – Transporte;

Gerente Operacional – Juiz de Fora – MG – Logística;

Auxiliar de Transporte – Petrolina – PE – Logística;

Assistente Operacional – Barreiras – BA – Logística;

Assistente Operacional – Ibotirama – BA – Logística.

Mais sobre a Patrus Transportes

Sobre a empresa, podemos ressaltar que hoje a Patrus conta com mais de 85 unidades pelo Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe e Ceará. Um negócio que começou pequeno e se tornou uma das transportadoras que mais investem em tecnologia no Brasil, com atuação com foco em ESG – Environmental, Social e Governance, e que conquistou a confiança de grandes clientes que representam as principais indústrias, e-commerces, marketplaces e distribuidores nacionais e internacionais, de diversos mercados de atuação.

Por fim, realiza desde a coleta na fábrica ou CD, o tracking da carga, e a entrega nas lojas, pontos de venda, distribuidores e endereços residenciais. Oferece parceria total com os melhores resultados.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Patrus Transportes, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!