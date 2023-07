Paul Craig critica Bo Nickal após vitória no UFC Londres: ‘Ninguém quer lutar com ele’

Paul Craig está aqui no peso médio e quer causar uma boa impressão.

No sábado, Craig estreou triunfante no peso médio, finalizando André Muniz com os golpes da montada no UFC Londres. Atualmente em nono lugar no ranking dos meio-pesados ​​do UFC, Craig estava indo muito bem com 205 libras, mas depois de sua primeira luta na categoria de peso, “Bearjew” se sente em casa com 185 libras.

“Quando o UFC me ofereceu essa luta, [it’s] o UFC, você realmente não tem a chance de dizer, ‘Não, nós realmente não queremos essa luta. Podemos ter uma luta mais fácil?’” Craig disse no programa pós-luta da ESPN. “[I] quero lutar entre os 15 primeiros porque, no final das contas, se eu não puder ficar com eles na divisão dos meio-pesados, e não puder ficar nas outras categorias, isso chega ao fim da minha jornada. Minha jornada é sobre até onde posso ir e ser um campeão de MMA. É isso que eu quero fazer e, à medida que descemos, queríamos um dos 15 melhores adversários e conseguimos.

“Aí todo mundo começou a falar: ‘Ele quebrou o braço do Jacaré. Ele fez o mesmo com Eryk Anders. Talvez o jiu-jitsu do Paul não seja tão bom, porque ele é só um garotinho escocês. Faixa preta de jiu-jitsu brasileiro do Brasil, que é um grappler de alto nível. [But] isso não é grappling, isso é MMA. O que meu treinador me disse foi: ‘Não dê a ele esse acordo de cavalheiros, oh, vamos tentar uma finalização e depois girar e é um bom fluxo de agarrar. Puni-lo! Se você ficar por cima, castigue-o e mostre que isso não é jiu-jitsu, é MMA. Isso é peso médio no UFC.’ E definitivamente mostrou.

“Como peso médio, acredito que fiz uma declaração e, em termos de trocação, acho que pareci bem.”

Indo para a luta, Muniz estava em 14º lugar no ranking dos médios do UFC, o que significa que Craig provavelmente terá um número ao lado de seu nome em duas divisões na próxima semana.

E enquanto ele não está fechando a porta para os meio-pesados ​​permanentemente, Craig planeja ficar em torno de 185 libras por enquanto.

“O que eu quero é ficar entre os 15 primeiros. Sou o 9º no meio-pesado [rankings]”, disse Craig. “Essa jornada não acabou. Sou a única pessoa a ter uma vitória sobre o ex-campeão Jamahal Hill e [Magomed] Ankalaev. Eles são os melhores da categoria, então acredito que ainda posso ficar com eles. Se eu voltar do peso médio para o meio-pesado, será uma abordagem mais científica, [like] o que fizemos para chegar ao peso médio. Vamos ganhar mais massa e, a partir disso, avaliaremos para onde vamos.”

Enquanto for peso médio, Craig busca as maiores lutas possíveis; especificamente, ele quer dar as boas-vindas ao altamente elogiado prospecto Bo Nickal ao topo da divisão de 185 libras.

“Como peso médio? Eu meio que gosto de Bo Nickal como uma luta”, disse Craig. “Ninguém quer lutar com ele. Mas aí se ele me derrubar, é bom que ele seja bom na passagem de guarda, porque eu sou muito bom na guarda.

“Ele é um nome. Ele é um nome e pode entrar no meu plano de jogo, onde ele entra apertado, me derruba e isso se encaixa melhor em mim. Essa é uma das coisas que sabíamos que André Muniz faria. Ele nos colocaria em guarda, e é aí que faço meu melhor trabalho. Se ele me colocar de costas, então eu posso lutar, procurar esses triângulos, procurar esses armlocks.”

Nickal recentemente conquistou o primeiro nocaute técnico de sua carreira no UFC, parando Val Woodburn em apenas 38 segundos no UFC 290. Após essa performance, Nickal deu a entender que pode tirar uma folga das lutas enquanto continua trabalhando em busca de suas próprias aspirações ao título.