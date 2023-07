Paul Craig revela peso da noite da luta no UFC Londres: ‘É mais pesado do que eu estava lutando contra Johnny Walker’

Paul Craig está muito confortável no peso médio, mas ainda não fechou totalmente a porta para 205 libras.

Na noite deste sábado, Craig fez sua estreia no peso médio, parando André Muniz no segundo round do UFC Londres. A vitória interrompeu uma seqüência de duas derrotas consecutivas para “Bearjew” e o transformou em um candidato imediato aos 185 libras e, de acordo com Craig, a mudança para o peso médio demorou muito.

“Como meio-pesado, sempre pensamos: ‘Podemos chegar aos médios? É algo alcançável?’” Craig disse na segunda-feira A Hora do MMA. “O que fizemos foi fazer os testes. Garantimos que era possível emagrecer até o fim, e funcionou. Tem sido uma grande aventura nos últimos seis meses da minha carreira, indo de ser nocauteado para me reconstruir, para agora me tornar uma mistura novamente não apenas no meio-pesado, mas também no peso-médio agora.”

Lutador do UFC desde 2016, Craig passou toda a sua carreira competindo até 205 libras, com resultados mistos. Embora ele atualmente tenha vitórias sobre vários lutadores no top 15 do UFC no meio-pesado – o ex-campeão Jamahal Hill e o ex-desafiante ao título Magomed Ankalaev entre eles – Craig também tem uma série de derrotas difíceis, incluindo uma derrota por nocaute no primeiro round para Johnny Walker em janeiro, que Craig diz ter precipitado sua queda.

“Nós fomos para [UFC] PI, porque quando eu estava do outro lado do octógono de Johnny Walker, olhei para ele e pensei, ‘Uau, ele é um espécime, não é?’” Craig disse. “Ele é uma aberração da natureza. Ele é um atípico na divisão, porque é muito, muito, alto, muito atlético e bate como um trem. Então tivemos que reavaliar onde nos encaixávamos na categoria, meio-pesado, e uma das coisas que falamos foi vamos ver se dá pra lutar no médio. Fomos ao PI, os caras fizeram todos os testes – o que eles descobriram foi que sim, podemos chegar aos médios e será seguro.

Craig disse que após consultar o UFC Performance Institute, ele e sua equipe fizeram um teste de redução para os médios. Depois que tudo correu bem, todos os sistemas foram para o menu suspenso. E depois de trabalhar com o UFC PI e bater o peso, Craig revelou que havia um bônus inesperado em sua nova abordagem: na verdade, ele acabou ainda maior do que quando competia em 205 libras.

“Eu era muito, muito magro”, disse Craig. “Minhas maçãs do rosto, você poderia ter ralado queijo nessas coisas, mas algumas horas depois, é incrível o que o corpo pode fazer. Depois de alguns litros de água, seguindo a base científica com o apoio do PI … a partir disso, éramos um animal diferente no sábado à noite e nos recuperamos mais do que nos meio-pesados. Depois que fizemos o peso, acho que estávamos com 84,5 kg [186 pounds] na sexta de manhã, na hora da luta estávamos com 97kg [213 pounds]. Isso é mais pesado do que eu estava lutando contra Johnny Walker. acho que tinha 95kg [209 pounds] como um salto naquela época. Então você pode ver os benefícios de fazê-lo.

“Provavelmente não é a melhor coisa para se fazer aos 35 anos, mas você pode entender por que os atletas fazem isso, por que os caras fazem esses cortes enormes, porque é uma grande vantagem e ficou evidente no sábado.”

Mas, apesar do fato de que ele teve um bom corte de peso e parecia tão bom quanto antes na nova categoria de peso, Craig insiste que não vai descartar os meio-pesados ​​ainda.

“Embora o grande sucesso tenha sido 185, ainda tenho vitórias sobre Jamahal Hill e Ankalaev, [Nikita] Krylov também”, disse Craig. “Alguns nomes muito, muito difíceis nessa divisão. Eu ainda posso sair com esses caras. O que foi massa nessa luta aqui não foi só a passagem para 185, que jogou de forma positiva para mim, mas também foi o fato de eu ter agora um treinador que é um fenômeno na trocação. Então ele passou esse conhecimento para mim, e essa foi a razão pela qual Paul era uma versão muito melhor de si mesmo. Paul pode realmente atacar agora. Ele parece um pouco mais confiante depois de seis meses trabalhando com James [Doolan], então seis meses depois, como ele vai estar? Como será o conjunto de habilidades dele para trocação e quedas?

“As quedas foram tão efetivas contra o André Muniz porque eu consegui montar com os golpes, ao invés de dar um chute, um chute cego. É por isso que acho que 205 ainda não foi feito, porque se posso fazer isso em 185 com seis meses treinando com James Doolan, o que podemos fazer com um ano treinando com James Doolan, dois anos treinando com James Doolan?

E assim, por enquanto, Craig planeja ser um lutador de dupla ameaça para o UFC. Após a vitória sobre Muniz, Craig provavelmente terminará classificado com 185 libras, e ainda é o 9º no ranking dos meio-pesados ​​da promoção, o que significa que não faltam lutas possíveis para ele seguir em frente.

Craig está aberto a lutas em qualquer divisão, desde que cumpram seu único critério.

“Depende do UFC”, disse Craig. “Se o UFC vem até mim e diz: ‘Paul, temos uma luta muito boa para você em 205’, e quando eu digo uma luta muito boa, não me importo, ‘Temos uma luta fácil para você.’ Não é disso que estou falando. Não estou interessado em ter lutas fáceis. O que me interessa é ter brigas de medo, brigas que fazem você acordar à noite e questionar se já fez o suficiente. São as lutas que eu quero.”