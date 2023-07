Paul Pierce afirma que Nikola Jokic nem chega ao Top 5 dos maiores passadores da NBA

Tseu debate que Paul Pierce abriu sobre Nikola Jokic está ficando animado nas mídias sociais, especialmente por ofendido Denver Nuggets fãs. Durante uma recente conversa com o jornalista Rachel Nicholso antigo celtas de Boston jogador saiu com uma tomada quente que os fãs do Nuggets consideram um lixo quente. Em sua opinião, o astro sérvio não é considerado um dos 5 melhores passadores da história da NBA. Durante seu discurso, ele mencionou alguns grandes nomes, mas isso ainda é motivo suficiente para deixar todos os fãs de Denver chateados com o que ele disse. Nichols estava sempre tentando entender onde Paul Pierce está vindo, então tentaremos fazer o mesmo.

Festejando como um campeão! Jokic e o Denver Nuggets foram direto para Las Vegas

Quão bom passador é Nikola Jokic?

Para entender o que Paul Pierce provavelmente quis dizer, precisamos dar uma olhada mais de perto em sua citação literal. Isto é o que ele disse ao falar sobre Nikola Jokic e suas habilidades de passe: “No que diz respeito ao passador, Joker não é nem um dos cinco melhores passadores para mim. Só porque ele é um homem grande – ele é o melhor homem grande, mas quando falamos apenas de passador puro, você tem que falar sobre caras como Magic [Johnson], [Jason Williams], [Rajon] Rondo, Pete Maravich, Larry Bird. Quando falamos de flash e estilo com ele… Joker é ótimo, mas quando falamos apenas de transeuntes especiais puros – [Jason] Kidd. Quero dizer, vamos lá.”

Se tentarmos ser objetivos, provavelmente Magic, Bird e Chocolate Branco são indiscutíveis nesse debate. No entanto, existem alguns problemas com os outros dois da lista com os quais as pessoas não concordam. Além disso, entendemos que Pierce quis dizer plasticidade quando fala sobre passes, mas Jokic é tão espetacular quanto, apesar de suas habilidades de passe pouco ortodoxas. Independentemente de sua aparência enquanto faz isso, há alguns passes em seu vídeo de destaque que nenhum outro jogador na história da NBA foi capaz de produzir. É quase como se ele tivesse olhos na nuca. Mas não adianta falar se não mostramos, né?