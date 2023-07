Paulo Costa explica por que não luta contra Ikram Aliskerov no UFC 291 — e como ele sabia ‘há muito tempo’

Durante a maior parte da preparação para o UFC 291, Paulo Costa esteve na marquise.

Em maio, o UFC anunciou a luta entre Costa e o promissor peso-médio Ikram Aliskerov pelo card principal do pay-per-view de 29 de julho. Então, por que essa luta não está acontecendo? Na quarta-feira, o brasileiro favorito dos fãs disse ao MMA Fighting que sabia “cinco semanas atrás, seis semanas atrás, muito tempo atrás” que não lutaria contra Aliskerov no UFC 291. O anúncio, disse Costa, foi simplesmente parte de uma tática de negociação da promoção, já que os dois lados estavam em um impasse sobre o novo contrato de Costa com o UFC.

“É tudo uma questão de negociação”, disse Costa em A Hora do MMA. “Em algum momento, isso [negotiation] tomou um caminho muito difícil. Mas desde o primeiro dia em que falaram sobre Ikrim, posso dizer que era 99% de chance de não acontecer. Foi tipo, ‘Vamos ver, nós temos isso, não temos nenhum outro lutador disponível para lutar com você agora.’ Algo parecido.”

“Acho que ele é um garoto muito talentoso”, acrescentou Costa. “Não demorei muito para assistir as lutas dele. Acabei de assistir a luta dele no UFC contra o Phil Hawes, e já treinei com o Phil Hawes em 2015 quando o Vitor Belfort nos convidou para o camp dele contra [Chris] Weidman há muito tempo. E sim, eu acabei de assistir aquela luta, mas não desrespeito a ele. Eu só acho que ele precisa fazer mais passos [to climb up the ladder] e lutar contra os grandes nomes.”

Costa, 32, e Aliskerov foram retirados do UFC 291 e autuados em lutas separadas em 21 de outubro no UFC 294. Costa enfrenta o terror de duas divisões Khamzat Chimaev, enquanto Aliskerov enfrenta Nassourdine Imavov, um dos 15 melhores pesos médios do ranking.

Com o novo contrato assinado e a luta contra Chimaev oficialmente confirmada, Costa não guarda rancor da ânsia do UFC em anunciar uma luta que ele sabia que não aconteceria.

“Acho que sou lutador do UFC, sabe? Então isso não me incomoda ou me incomoda”, disse Costa. “Eu só acho que esse é o tipo de empresa [and what it] pode fazer, e eles fazem isso, então eu estou bem. Estou bem com isso.

Para Costa, a luta de Chimaev representa uma resolução há muito esperada para uma negociação que o manterá fora dos gramados por 14 meses quando o UFC 294 chegar. “Borrachinha” não luta desde que derrotou o ex-campeão dos médios do UFC Luke Rockhold em uma luta selvagem em agosto de 2022. Costa disse que a data de outubro contra Chimaev em Abu Dhabi foi proposta a ele no início de 2023 e foi uma luta do presidente do UFC Dana White defendido extensivamente para fazer.

Costa disse que sempre gostou do confronto, em parte devido à rivalidade com Chimaev. Foi apenas a linha do tempo que o incomodou sobre a proposta de White para o UFC 294.

“Eu apenas pensei: ‘Cara, é tão longo. Por que vou esperar por esse cara até outubro? Então me dê uma luta. Me dê uma luta, UFC’”, disse Costa. “E eles dizem: ‘Não temos outros caças disponíveis para lutar contra você’. Eu digo: ‘Sim, você tem. Você tem [Sean] Strickland ou [Jared] Canhoneiro.’ Eles dizem: ‘Temos outros planos para vocês. não para [book] uns contra os outros [each other].’

“Então eu estava esperando por alguma luta, e então eles sugeriram [Jan] Blachowicz em 205 por volta de maio. Eu digo, ‘OK, vamos fazer isso’, mas Blachowicz não estava treinando, ele estava de férias. Então eles perguntaram [Magomed] Anklaev, ele disse ao UFC que não estava treinando também, não tem tempo, porque era em cima da hora, tipo duas semanas para a luta. Então, depois disso, eu estava no limbo. Sem lutadores, sem lutas para fazer.”

Costa disse que enquanto as negociações sobre um novo contrato se arrastavam, ele se preparou para a ideia de como seria a vida pós-UFC como um agente livre. Ele creditou o veterano gerente de MMA, Tiki Ghosn, por intervir e ajudar a aliviar as tensões quando as negociações entre Costa e o UFC ficaram “travadas”, mas admitiu que – às vezes – ele estava perto de deixar a única promoção que ele chama de lar desde 2017.

“Sim, acho que sim”, disse Costa. “Acho que pressionamos muito os dois lados. Eu acho que eles pressionam muito também. E sim, o que posso dizer para você e para todos que entendem muito bem a situação que aconteceu, é que conseguimos fazer tudo. … eu pude fazer onde quer que a situação nos levasse a fazer, como sair [of the UFC]renovar [the contract]. Portanto, 100% do tempo estávamos 100% convencidos de que não poderíamos fazer parte [of the UFC] mais ou continuar. Mas acho que fizemos o melhor.

“Acho que o UFC está feliz. Estou tão feliz, caçador [Campbell]Dana [White]acho que eles estão felizes porque o Dana pediu pessoalmente essa luta contra o Chimaev.”