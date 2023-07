Pedido de trégua: postura do capitão Marquinhos sobre a confusão PSG-Mbappé

Paris Saint-Germain’capitão brasileiro Marquinhos apareceu perante a mídia no Japão no domingo, enquanto o clube continua se preparando para a temporada 2023/24.

Apesar de ser acompanhado pelo novo gerente Luis Henrique e seus novos companheiros Lucas Hernández e Marco Asensioo capitão não podia deixar de falar do assunto do momento: o futuro da Kylian Mbappé.

Na última sexta-feira, o clube parisiense anunciou os nomes convocados para o estágio no país asiático, em que foi notória a ausência do craque francês à medida que se arrasta a questão contratual.

Questionado sobre o companheiro, o zagueiro brasileiro disse: “Até no Japão vocês estão aí com suas dúvidas. É complicado. Ele é um jogador excepcional, mas é uma decisão que vai além de nós jogadores.

“É uma questão para a direção. Queremos sempre ter os grandes jogadores do nosso lado, espero que cheguemos a uma solução para que ele possa voltar e nos ajudar nesta temporada.”

Mbappé: contrato com o PSG

Campeão mundial com a França na Rússia 2018 tem contrato com o PSG até 30 de junho de 2024. Se não renovar este verão (pelo menos até 2025), dentro de um ano pode sair “de graça” e negociar um suculento bónus de contratação com a equipa que mais lhe convier.

Por seu lado, o presidente da equipa, Nasser Al-Khelaifivai esperar até 31 de julho para aguardar a decisão do jogador, que, caso não renove, será colocado no mercado com um valor entre 160 e 180 milhões de euros.

Mbappé: números com o PSG

Desde sua chegada ao Parc des Princes em 2017, Mbappé marcou 212 gols (maior artilheiro de todos os tempos) e deu 98 assistências em 260 partidas disputadas em seis temporadas.

Ele ganhou o título da Ligue 1 cinco vezes, a Coupe de France três vezes e a Coupe de la Ligue duas vezes.

Na Europa, foi vice-campeão da Liga dos Campeões na campanha 2019-2020, perdendo na final por 1 a 0 para Bayern de Munique.