pedidos de isenção da taxa serão recebidos a partir desta segunda (24)

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) é uma instituição de ensino superior pública do estado do Paraná.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular da Unicentro ainda não começaram. Porém, o cronograma com as principais datas do processo seletivo já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão recebidos a partir desta segunda-feira, dia 24 de julho.

Vestibular Unicentro 2024: isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada a partir de amanhã (24)

Conforme o calendário oficial do Vestibular da Unicentro, todos os candidatos interessados poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo a partir desta segunda-feira, dia 24 de julho. Os pedidos serão recebidos pela instituição até o dia 04 de agosto.

A solicitação deverá ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Unicentro.

Porém, é importante destacar que a Unicentro estabeleceu alguns critérios para solicitação do benefício. Poderão pedir a isenção da taxa os candidatos que:

Não frequentaram escola da rede de ensino particular durante o Ensino Médio, exceto supletivo particular noturno;

Não possuem curso superior;

Não estão cursando um curso de nível superior;

Não estão com matrícula em curso superior trancada;

Não abandonaram ou cancelaram curso superior após ter efetuado matrícula.

O resultado com os nomes dos candidatos contemplados com o benefício será divulgado no dia 25 de agosto. Segundo as informações divulgadas, os participantes que receberem a isenção não estarão automaticamente inscrições no vestibular e deverão seguir os procedimentos de inscrição da forma forma que os demais estudantes.

Vestibular Unicentro 2024: período de inscrições começa em breve

Os candidatos poderão se inscrever no Vestibular 2024 da Unicentro entre os dias 14 de agosto e 05 de setembro.

As inscrição deverão ser feitas irão de forma online pelo site da Unicentro. A Unicentro afirma que para realizar a inscrição é necessário ter em mãos um documento de identidade oficial e o CPF.

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma modalidade de participação no vestibular: ampla concorrência (universal), cotas sociais, cotas raciais e vagas para pessoa com deficiência (PcD).



Os participantes deverão, ainda, realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de setembro.

Vestibular Unicentro 2024: funcionamento das provas

As provas do vestibular da Unicentro serão aplicadas em um etapa única que será realizada no dia 15 de outubro. Os exames irão acontecer no período da tarde e terão no máximo cinco horas de duração

Porém, é válido ressaltar que os candidatos não irão fazer as mesmas provas, uma vez que a divisão dos exames acontece de acordo com o curso pretendido pelo estudante. Cada grupo de curso irá fazer provas de cinco disciplinas estudadas ao longo do ensino médio com nove questões cada. Assim, a quantidade de questões será sempre igual, o que muda são as matérias e os temas cobrados nas provas.

As provas de redação, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), porém, deverão ser realizadas por todos os candidatos, independentemente do curso escolhido. A prova de Língua Portuguesa e Literatura é formada por dez questões de múltipla escolha e a prova de Língua Estrangeira é composta de cinco questões objetivas.

As questões sobre as disciplinas de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia, por sua vez, serão realizadas ou não pelos candidatos de acordo com o curso escolhido.

Vestibular Unicentro 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a Unicentro irá oferecer 1.326 vagas para cursos de graduação ministrados na instituição. Dentre os cursos oferecidos, podemos citar:

Administração;

Filosofia;

História;

Direito;

Jornalismo;

Pedagogia.

A relação completa com os cursos e vagas oferecidos está disponível no Manual do Candidato do Vestibular da Unicentro.