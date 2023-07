pedidos de isenção serão recebidos até sexta-feira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) recebe até o dia 14 de julho os pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição do Vestibular 2024. Desse modo, os interessados poderão fazer as solicitações até as 12h da próxima sexta-feira (horário de Brasília).

O Vestibular Fuvest 2024 visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com as orientações da Fuvest, os pedidos de isenção e de redução da taxa devem ser feitos de forma virtual. Portanto, para fazer a solicitação, o candidato deve acessar o site da Fuvest e clicar em “Pedido de redução / isenção”.

Após informar o seu número de CPF, o estudante será redirecionado para a página de um formulário eletrônico. Além de preencher todos os dados solicitados, o candidato deverá enviar os documentos exigidos para a comprovação dos critérios de renda e escolaridade.

Critérios para a isenção

Conforme indicado no edital de isenção, têm direito ao benefício da isenção ou da redução da taxa os candidatos que tenham cursado ou concluído todo o ensino médio em escola do sistema público de ensino do Brasil. Também são aceitas as certificações de ensino médio por meio de exames nacionais, como o Enem e o Encceja.

A isenção também poderá ser concedida aos estudantes provenientes de escolas não pertencentes à rede pública de ensino, mas que mantenham educação gratuita; escolas pertencentes ao Sistema Senai, Sesi ou Senac; ou escola particular ou privada, desde que tenha obtido bolsa de estudos integral ou superior a 50% do valor da mensalidade.

Além disso, os candidatos devem estar dentro dos critérios de renda para cada modalidade de benefício:

Isenção : vestibulandos com renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo de no máximo R$ 1.818 ou estudantes desempregados

Resultado da isenção

De acordo com o cronograma, a Fuvest publicará o resultado dos pedidos de isenção e redução no dia 3 de agosto, com possibilidade de contestação entre os dias 4 e 11 do mesmo mês.

A Fuvest permitirá a correção dos documentos comprobatórios nesse período. A reanálise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição acontecerá até 17 de agosto.

A concessão da isenção não inscreve o candidato de forma automática no processo seletivo. Portanto, todos os interessados (isentos ou não) deverão realizar seu cadastro no período de inscrição.

Vestibular Fuvest 2024

O período de inscrição do Vestibular Fuvest 2024 será de 17 de agosto a 6 de outubro de 2023. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 7 de outubro.

De acordo com a Fuvest, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

Provas

A aplicação das provas da 1ª fase está agendada para o dia 19 de novembro de 2023. A 1ª fase conta com 90 questões objetivas de conhecimentos gerais.

Já as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023. No dia 17 a Fuvest aplicará uma prova de Língua Portuguesa e uma prova de Redação, enquanto no dia 18 a Fuvest aplicará 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas de acordo com o curso concorrido.

Lista de obras literárias do Vestibular Fuvest 2024

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba – Machado de Assis;

Angústia – Graciliano Ramos;

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem – Fernando Pessoa;

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral – Guimarães Rosa;

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles;

Dois irmãos – Milton Hatoum.

Veja detalhes no site da Fuvest.