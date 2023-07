Penedo Conectada: Prefeitura de Penedo lança programa que oferece internet gratuita em praças públicas

Numa sexta-feira repleta de expectativa, no Povoado Tabuleiro dos Negros, em Penedo, ocorreu o lançamento do programa “Penedo Conectada”, pela gestão do prefeito Ronaldo Lopes, e do vice-prefeito João Lucas. O anúncio do projeto ocorreu em um cenário de celebração, durante a inauguração da Praça Leôncio Matias.

Em palavras do prefeito Ronaldo Lopes, a ideia é “levar mais acessibilidade aos penedenses, focando especialmente em áreas mais carentes e nos povoados de Penedo”.

Gustavo Alencar, secretário de Planejamento e Gestão, ressaltou os benefícios desta iniciativa, que proporciona um entretenimento adicional aos que frequentam as praças.

O diferencial do programa “Penedo Conectada” reside na qualidade do serviço de conexão. O acesso à internet, ilimitado e sem restrição de duração, permite que um grande número de usuários se conecte simultaneamente, sem prejudicar a velocidade da conexão. Durante o teste de lançamento, mais de 200 pessoas puderam constatar essa característica em tempo real.

OUTROS PONTOS EM PENEDO

No entanto, a inovação não para por aí. A Praça Cesário Procópio dos Mártires, localizada no Conjunto José Moraes Lopes (COHAB), um local bastante frequentado pelos moradores, também já está com internet gratuita fornecida pela gestão Penedo Crescendo com seu povo. Até o final da primeira etapa do “Penedo Conectada”, estima-se que cerca de 10 locais diferentes em Penedo serão beneficiados. Essa expansão reforça o compromisso da prefeitura em promover uma cidade cada vez mais conectada e atualizada.

O QUE É O PENEDO CONECTADA

A proposta do “Penedo Conectada” é assegurar o acesso gratuito à internet para residentes e visitantes em vários pontos de Penedo. Isso é possível por meio da instalação de roteadores em praças públicas dos diversos bairros e povoados, com a finalidade de promover a inclusão digital e facilitar a chegada à informação e a recursos online.

Ao implementar o “Penedo Conectada”, a administração municipal destaca a relevância da conectividade para impulsionar o desenvolvimento social, educacional e econômico da cidade. Com a disponibilização de internet gratuita em locais públicos, o programa aumenta as chances de acesso ao conhecimento, serviços e oportunidades no ambiente digital, beneficiando a população local e incentivando a interação digital.

Esta ação retrata o compromisso da Prefeitura de Penedo em fomentar a inclusão digital e assegurar um acesso igualitário às tecnologias de informação e comunicação. O “Penedo Conectada” é um avanço significativo para transformar nossa cidade em uma comunidade mais integrada digitalmente, possibilitando que todos tirem proveito dos benefícios da era digital e contribuam para o desenvolvimento sustentável e progresso de Penedo.

SECOM/PMP