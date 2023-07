Penedo recebe artesãos e instituições de Alagoas durante Feira de Intercâmbio Cultural

O melhor da cultura alagoana se encontra em Penedo no próximo final de semana, quando será realizada a FEICUSAL (Feira de Intercâmbio Cultural do Sul Alagoano), evento aberto ao público que acontece nos dias 04, 05 e 06 de agosto.

A feira cultural tem apoio da Prefeitura de Penedo, sendo realizada pela Associação de Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ARTPEN), instituição de utilidade pública municipal e estadual.

De acordo com Sérgio Nascimento, fundador da ARTPEN e idealizador da FEICUSAL, além de Penedo, artesãos de Arapiraca, Piaçabuçu, Coruripe, São Miguel dos Campos e Igreja Nova já confirmaram presença no evento que acontece no estacionamento da Prainha Nova.

Além dos estantes para exposição de artesanato, com espaço exclusvo para os penedenses, a feira de intercâmbio cultural terá a participação do Sebrae, da Codevasf e do Programa do Artesanato Brasileiro.

Oficinas para artesãos e o público constam na programação que inclui feira gastronômica, apresentação de grupos culturais e shows musicais, trabalho que será conferido por representante da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos de Alagoas e da Confederação Nacional dos Artesãos.