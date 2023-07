Penedo sedia reunião da Instância de Governança Caminho das Águas

Encontro aconteceu no auditório da Casa de Aposentadoria e recebeu os representantes dos municípios que fazem parte do grupo

Penedo sediou a reunião mensal da Instância de Governança Caminho das Águas, encontro realizado no auditório da Casa de Aposentadoria com participação da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e de representantes dos municípios da Barra de São Miguel, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Coruripe, Jequiá da Praia, São Miguel dos Campos, Roteiro, Marechal Deodoro, Pilar e Coqueiro Seco.

Na reunião, foram abordados os pontos do Plano de Trabalho da Instância de Governança Caminho das Águas, além das apresentações do Programa Ecossistema de Inovação, do Sebrae Penedo e das Linhas de Crédito do Banco do Nordeste para incentivo e fomento do turismo no município.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), os encontros promovidos pela Instância Caminho das Águas são muito importantes e contribuem positivamente para o desenvolvimento do turismo, não só de Penedo, mas de toda a região.

“A cada reunião que acontece, o sentimento é de felicidade, pois a união dos municípios através da Instância de Governança Caminho das Águas faz com que a nossa região seja cada vez mais desenvolvida. A governança regional é um produto de inteligência coletiva e, também, uma oportunidade de aprender e crescer com o outro”, disse o gestor da SETUREC.

“Manter uma instância regional ativa acarreta em diversos benefícios, e um deles, é a comunicação entre os municípios que acaba ficando cada vez mais forte e mais assertiva”, disse Marcos Jacinto, presidente da Instância de Governança Caminho das Águas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC