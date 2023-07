Perdão do empréstimo estudantil Biden: o que o torna diferente daquele bloqueado pela Suprema Corte?

Tsua última sexta-feira, Presidente Joe Biden anunciou que perdoaria impressionantes US$ 39 bilhões em dívidas estudantis para mais de 800.000 mutuários. Uma resposta direta de Biden ao do Supremo Tribunal resposta negativa ao seu esforço inicial para lidar com a dívida do empréstimo estudantil. Mas por que essa nova proposta seria diferente daquela bloqueada pelo Suprema Corte? Explicaremos quais são as principais diferenças e como essa nova proposta pode evitar o retorno à Justiça. Ao contrário do amplo perdão Presidente Biden tentou oferecer aos mutuários, o que ele está propondo agora tem quitações de dívidas mais restritas. Também contará com uma lei diferente da rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Esse novo plano de perdão de empréstimos pode ver a luz do dia?

Debaixo de Lei do Ensino Superior de 1965 e regulamentos federais, as pessoas que tomam empréstimos são elegíveis para o perdão do empréstimo depois de fazerem entre 240 e 300 pagamentos mensais qualificados. Isso vai até 20-25 anos de pagamentos em um plano de reembolso baseado em renda ou plano de reembolso padrão. De acordo com o governo, as contas de pagamento imprecisas foram a razão pela qual os mutuários perderam o progresso suado para ter seus empréstimos perdoados. Os empréstimos cobertos aqui incluem Empréstimos Diretos ou Empréstimos Federais para Educação Familiar que atualmente são realizadas pelo Departamento de Educação. Isso inclui Pai PLUS Empréstimos.

A maior diferença é que o plano rejeitado poderia perdoar até $ 10.000 em dívidas estudantis para os mutuários que você ganhou $ 125.000 anuais. Beneficiários qualificados do Pell Grant, estudantes com grandes necessidades financeiras que atingiram o limite de renda podem ter até $ 10.000 adicionais em alívio. Este plano foi um pouco mais abrangente do que o novo freqüentemente apresentado com cerca de 40 milhões de americanos elegíveis para alívio. Metade deles teria seus saldos de empréstimos apagados. Dada a natureza desse novo plano, é mais provável que seja aprovado pelo Supremo Tribunal Federal.