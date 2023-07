Perdão do empréstimo estudantil de Biden: há prazo para o novo plano do presidente?

Ddezenas de mutuários de empréstimos estudantis se reuniram na terça-feira para implorar ao governo federal Departamento de educação para saldar sua dívida. Esta audição faz parte Presidente Joe Bidenesforços da empresa para fornecer amplo alívio por meio de um processo chamado regulamentação negociada (neg reg). O governo pretende fazer mudanças na lei do ensino superior do país para permitir o perdão generalizado da dívida do empréstimo estudantil, depois que o plano original usando uma lei separada foi derrubado pela Suprema Corte.

O processo de registro negativo é complexo, mas permite que o público expresse suas opiniões e molde as políticas de alívio de empréstimos estudantis. Os mutuários esperam que esse plano de backup ofereça algum alívio, especialmente depois que a tentativa anterior foi interrompida. Os palestrantes da audiência destacaram vários temas-chave que moldarão os esforços do governo para tornar o plano uma realidade.

Os mutuários querem promessas cumpridas

Melissa Byrne, uma tomadora de empréstimos estudantis, instou o comitê e o Departamento de Educação a cumprir suas promessas de alívio àqueles que foram previamente informados de que seus empréstimos poderiam ser perdoados. “Promessas feitas devem ser promessas cumpridas”, enfatizou.

Populações carentes precisam de apoio

Muitos mutuários enfatizaram a necessidade de uma abordagem abrangente para o alívio da dívida. Manuel Galindo, organizador de um sindicato de mutuários, pediu o cancelamento de todas as dívidas estudantis para todas as pessoas, com o objetivo de parar de estratificar quem merece alívio e quem não.

Desequilíbrio racial e socioeconômico

Os mutuários enfatizaram os desequilíbrios raciais e socioeconômicos na dívida do empréstimo estudantil, destacando a luta que muitos indivíduos enfrentam para pagar os empréstimos, especialmente aqueles de comunidades marginalizadas.

Críticas e desafios

Embora a maioria dos palestrantes tenha apoiado o plano, alguns críticos questionaram a legalidade dos esforços de Biden. No entanto, vários especialistas em educação superior reiteraram que a lei federal dá ao presidente e ao secretário de educação o poder de cancelar empréstimos.

Preparando-se para o plano

O plano de três partes do Departamento de Educação inclui uma extensão final da pausa de pagamento do empréstimo estudantil, alívio da dívida direcionado para famílias de baixa e média renda e tornando o sistema de empréstimo estudantil mais gerenciável para os mutuários atuais e futuros. Os mutuários qualificados podem receber até $ 20.000 em alívio da dívida, e o plano de pagamento com base na renda será substancialmente aprimorado para aliviar o fardo dos mutuários de baixa e média renda.

Cuidado com golpes

Os mutuários devem ser cautelosos com golpes que oferecem quitação ou perdão de empréstimos mediante o pagamento de uma taxa. Eles devem trabalhar apenas com o Departamento de Educação e seus agentes de empréstimo e evitar revelar informações pessoais ou senhas de contas a qualquer outra pessoa.

Quanto ao prazo, os mutuários têm até 31 de dezembro de 2023 para solicitar o alívio da dívida do empréstimo estudantil oferecido pelo governo Biden.